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  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite
  • Sterilišite, osušite i odložite

Philips AventSterilizator

SCF293/00

4.9
| (217) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Sterilišite, osušite i odložite
Budite spremni za sledeće hranjenje bebe za 40 minuta. Premium sterilizator i sušač za flašice koristi mlazove filtriranog vazduha za sušenje flašica pre nego što se isključi. Sterilizator je brz i higijenski jer ubija 99,9% mikroorganizama*, za bezbrižnost pri svakom hranjenju.
Pogledajte sve prednosti
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Brend koji preporučuju mame širom sveta1

Snažna para steriliše dok filtrirani vazduh suši

Sterilišite, osušite i odložite

  • Sterilizator i sušač flašica

  • Premium

Recite zbogom štetnim bakterijama

Recite zbogom štetnim bakterijama

Sterilizacija je nežna, efikasna i bez hemikalija uz Philips Avent. Svaki sterilizator koristi snagu čiste pare – ništa više, ništa manje – da ubije 99,9% štetnih klica*.

Ceo ciklus sterilizacije i sušenja traje samo 40 minuta.

Ceo ciklus sterilizacije i sušenja traje samo 40 minuta.

Potrebno je samo 40 minuta da se flašica pripremi za sledeće hranjenje bebe. Posle moćne sterilizacije parom, usmereni mlaz vazduha suši flašice i opremu, spremajući ih za upotrebu bez zastoja.

Dizajniran da smanji mogućnost pojave neprijatnih mirisa

Dizajniran da smanji mogućnost pojave neprijatnih mirisa

Naša nova posuda za kapanje štiti grejnu ploču od kapljice mleka, smanjujući mogućnost pojave neprijatnih mirisa.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.9

od 5

217

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

10/02/2024

Srbija

Srbija

Apsolutna preporuka

Imala sam prilike da probam oba sterilizatora, ovaj noviji model je po meni bolji jer bebine stvari izlaze spremne za upotrebu, dok kod prethodnika bi posudje moralo da se briše. Sve preporuke i ako se dvoumite koji od ova dva modela da uzmete- uzmite ovaj (SCF293/00) NEĆETE SE POKAJATI :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF293/00 Sterilizator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF293/00 Sterilizator

23/11/2022

Slovenija

Slovenija

Zelo dober izdelek

Najbolj mi je vsec hitrost, v samo 40 minutah ocisti in popolnoma posusi vse. Posuseno je popolnoma, ni potrebe brisati.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF293/00 Sterilizator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF293/00 Sterilizator

21/11/2022

Slovenija

Slovenija

Lahek za uporabu

Ta izdelek sem ocenila z 5, saj je meni kot novopečeni mami zelo olajšalo delo s stekleničkami. Tako lepo jih očisti in stekleničke so potem hitro na vrsti za ponovno uporabo. Izdelek bi priporočila vsem mamam in sporočam naj si ga čim prej kupijo, saj je zelo lahek za uporabo.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF293/00 Sterilizator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF293/00 Sterilizator

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  1. Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultate testa je obezbedila nezavisna laboratorija za ispitivanje.

  2. Tokom prelaznog perioda možete dobiti staru ili novu papirnu ambalažu.