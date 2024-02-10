2 godine garancije
Sterilizator i sušač flašica
Premium
Sterilizacija je nežna, efikasna i bez hemikalija uz Philips Avent. Svaki sterilizator koristi snagu čiste pare – ništa više, ništa manje – da ubije 99,9% štetnih klica*.
Potrebno je samo 40 minuta da se flašica pripremi za sledeće hranjenje bebe. Posle moćne sterilizacije parom, usmereni mlaz vazduha suši flašice i opremu, spremajući ih za upotrebu bez zastoja.
Naša nova posuda za kapanje štiti grejnu ploču od kapljice mleka, smanjujući mogućnost pojave neprijatnih mirisa.
4.9
od 5
217
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
CuriousGeorge1111
10/02/2024
Srbija
Apsolutna preporuka
Imala sam prilike da probam oba sterilizatora, ovaj noviji model je po meni bolji jer bebine stvari izlaze spremne za upotrebu, dok kod prethodnika bi posudje moralo da se briše. Sve preporuke i ako se dvoumite koji od ova dva modela da uzmete- uzmite ovaj (SCF293/00) NEĆETE SE POKAJATI :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF293/00 Sterilizator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF293/00 Sterilizator
Galagala
23/11/2022
Slovenija
Deo promocije
Zelo dober izdelek
Najbolj mi je vsec hitrost, v samo 40 minutah ocisti in popolnoma posusi vse. Posuseno je popolnoma, ni potrebe brisati.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF293/00 Sterilizator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF293/00 Sterilizator
Vijolica446
21/11/2022
Slovenija
Deo promocije
Lahek za uporabu
Ta izdelek sem ocenila z 5, saj je meni kot novopečeni mami zelo olajšalo delo s stekleničkami. Tako lepo jih očisti in stekleničke so potem hitro na vrsti za ponovno uporabo. Izdelek bi priporočila vsem mamam in sporočam naj si ga čim prej kupijo, saj je zelo lahek za uporabo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF293/00 Sterilizator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF293/00 Sterilizator
Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultate testa je obezbedila nezavisna laboratorija za ispitivanje.
Tokom prelaznog perioda možete dobiti staru ili novu papirnu ambalažu.