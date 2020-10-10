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  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
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  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
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  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
  • Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*

Obustavljeno

Philips AventRučna pumpica za grudi sa flašicom

SCF330/20

4.8
| (546) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*
Možete udobno da sedite, bez naginjanja napred, jer naš mekani jastučić za masažu nežno stimuliše protok mleka. Avent ručna pumpica za grudi ima malo delova i lako se sklapa, koristi i čisti. Pošto je lagana i kompaktna, ispumpavanje u pokretu je lako.
Pogledajte sve prednosti

Ručna pumpica za grudi sa jastučićem za masažu

Veća udobnost, više mleka, jednostavno za korišćenje u pokretu*

  • Lako korišćenje dok ste u pokretu

  • Pumpica sa mekanim jastučićem za masažu

  • Uključuje flašicu i cuclu

  • Putni poklopac i zaptivni disk

Opuštajući položaj zahvaljujući specijalnom dizajnu

Opuštajući položaj zahvaljujući specijalnom dizajnu

Pumpica za grudi ima jedinstveni dizajn, pa mleko teče direktno iz dojke u flašicu, čak i kada sedite uspravno. To znači da možete udobnije da sedite prilikom ispumpavanja: nema potrebe da se naginjete napred da biste bili sigurni da će svo mleko završiti u flašici. Udobno sedenje i opuštenost tokom ispumpavanja doprinose tome da mleko slobodnije teče.

Mekano jastuče za masažu nežno stimuliše protok mleka

Mekano jastuče za masažu nežno stimuliše protok mleka

Naše jastuče za masažu ima mekanu teksturu poput somota koja pruža osećaj topline na koži, za ugodnu i nežnu stimulaciju protoka mleka. Prepoznatljivo jastuče sa laticama dizajnirano je tako da oponaša bebine pokrete sisanja radi nežnog stimulisanja laktacije.

Kompaktni, lagani dizajn

Kompaktni, lagani dizajn

Pumpica za grudi je mala i lagana, što znači da se lako odlaže i transportuje, pa je ispumpavanje u pokretu diskretnije.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

546

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

10/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Jako praktično i jednostavno

Svaka preporuka kome god treba brzo izdajanje. Jako lako čišćenje i održavanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom

30/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod!!

Ovaj proizvod je odlican, stane u torbu i svugdi je s vama kad god treba. Jedna od bitnijih stvari u bolnici nakon poroda je ova izdajalica, mene je spasila.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom

29/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

PROIZVOD S MAKSIMALNOM ISKORISTLJIVOŠĆU

Proizvod sam dobila kao rođendanski poklon, prinova je bila "pred vratima". Prvi dan kad smo dosli kuci iz rodilista, isti dan nam je pomogla. Od previse mlijeka beba nije uspjela podojiti. Izdajalica nam je olaksala stvar, i pomogla bebi. Nekon toga za bilo kakav visak mlijeka i kada bi bebu trebala ostaviti na cuvanje, ovo su definitivno najiskoristljiviji proizvodi :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCD221/00 Ručna izdajalica i komplet za spremanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCD221/00 Ručna izdajalica i komplet za spremanje

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  1. Klinički dokazana udobnost: Testiranja sprovedena sa 110 majki pokazala su značajno davanje prednosti Philips Avent proizvodima u odnosu na vodeće konkurente

  2. Udobnije: 73% od 73 majke dojilje iz Ujedinjenog Kraljevstva složilo se da je ova pumpica za grudi udobnija od one koju trenutno koriste (glavni brendovi na tržištu).

  3. Nezavisno istraživanje je pokazalo da postoji veza između nivoa stresa i pravljenja mleka. Pogledajte: www.philips.com/avent

  4. Pumpica za grudi bez bisfenola A: Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom. U skladu sa propisom EU, 10/2011