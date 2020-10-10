2 godine garancije
Obustavljeno
Lako korišćenje dok ste u pokretu
Pumpica sa mekanim jastučićem za masažu
Uključuje flašicu i cuclu
Putni poklopac i zaptivni disk
Pumpica za grudi ima jedinstveni dizajn, pa mleko teče direktno iz dojke u flašicu, čak i kada sedite uspravno. To znači da možete udobnije da sedite prilikom ispumpavanja: nema potrebe da se naginjete napred da biste bili sigurni da će svo mleko završiti u flašici. Udobno sedenje i opuštenost tokom ispumpavanja doprinose tome da mleko slobodnije teče.
Naše jastuče za masažu ima mekanu teksturu poput somota koja pruža osećaj topline na koži, za ugodnu i nežnu stimulaciju protoka mleka. Prepoznatljivo jastuče sa laticama dizajnirano je tako da oponaša bebine pokrete sisanja radi nežnog stimulisanja laktacije.
Pumpica za grudi je mala i lagana, što znači da se lako odlaže i transportuje, pa je ispumpavanje u pokretu diskretnije.
4.8
od 5
546
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Marica23
10/10/2020
Hrvatska
Jako praktično i jednostavno
Svaka preporuka kome god treba brzo izdajanje. Jako lako čišćenje i održavanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom
Mamasita3
30/07/2020
Hrvatska
Odlican proizvod!!
Ovaj proizvod je odlican, stane u torbu i svugdi je s vama kad god treba. Jedna od bitnijih stvari u bolnici nakon poroda je ova izdajalica, mene je spasila.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom
Majamajs
29/07/2020
Hrvatska
PROIZVOD S MAKSIMALNOM ISKORISTLJIVOŠĆU
Proizvod sam dobila kao rođendanski poklon, prinova je bila "pred vratima". Prvi dan kad smo dosli kuci iz rodilista, isti dan nam je pomogla. Od previse mlijeka beba nije uspjela podojiti. Izdajalica nam je olaksala stvar, i pomogla bebi. Nekon toga za bilo kakav visak mlijeka i kada bi bebu trebala ostaviti na cuvanje, ovo su definitivno najiskoristljiviji proizvodi :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCD221/00 Ručna izdajalica i komplet za spremanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCD221/00 Ručna izdajalica i komplet za spremanje
Klinički dokazana udobnost: Testiranja sprovedena sa 110 majki pokazala su značajno davanje prednosti Philips Avent proizvodima u odnosu na vodeće konkurente
Udobnije: 73% od 73 majke dojilje iz Ujedinjenog Kraljevstva složilo se da je ova pumpica za grudi udobnija od one koju trenutno koriste (glavni brendovi na tržištu).
Nezavisno istraživanje je pokazalo da postoji veza između nivoa stresa i pravljenja mleka. Pogledajte: www.philips.com/avent
Pumpica za grudi bez bisfenola A: Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom. U skladu sa propisom EU, 10/2011