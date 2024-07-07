2 godine garancije
Obustavljeno
4.9
od 5
651
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Aleks12@
07/07/2024
Srbija
Deo promocije
Sjajne su
Meni kao mami se sviđa što su iste sa obe strane a takođe ih i bebe obožavaju
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/58 Cucla
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/58 Cucla
Aleks12@
07/07/2024
Srbija
Deo promocije
Odlične su prva beba ih je prihvatila od početka
Da su najbolje malo je reći moji sin prvo nije prihvatio varalice,sve dok nismo uzeli Avent i oduševljenje samo na prvi pogled bilo je neopisivo, prihvatio je bez problema kao i naša druga beba od 4 meseci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla
06/07/2024
Srbija
Deo promocije
Sjajan proizvod
Koristili smo i sa prvim detetom a koristimo i sad sa drugim, sve pohvale.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF085/31 Cucla