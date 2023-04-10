2 godine garancije
Izuzetno čvrsta cucla
Ortodontski i bez bisfenola A
Pakovanje od 2 komada
18+ meseci
Izuzetno veliki otvori ventiliraju bebinu kožu, održavajući je suvom dok se beba umiruje.
Izuzetno čvrsta cucla prilagođava se prirodnom obliku nepca, zuba i desni.
Svesno biramo silikonski materijal za naše Ultra Soft i Ultra Air cucle, jer je bezbedan i inertan materijal koji ima široku primenu u medicini, bez opasnih hemikalija, endokrinih aktivnih supstanci (npr. bisfenol A) i alergena.
4.9
od 5
144
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Kim0
10/04/2023
Hrvatska
Deo promocije
Ekstra dude
Preporuka svi malisama koji su ko i moja zvrkica ovisni o dudi iako ima 2 godine
Prednosti
Sve
Mane
Cijena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Kusa123
10/04/2023
Hrvatska
Deo promocije
Duda za manjeg a i za starijeg
Dudu voli moj sin od 2 i pol godine, pokusavamo ukinut ali jednostavno se neda, duda je tu i ne zeli zamjenu, dolazi uskoro braco pa ako i ukinemo dudu on ce krast braci pa se tako generacija dude nastavlja. Jako su mekane i lagane za cistiti, moj sin obozava i nadam se da nece krast braci uskoro kad se rodi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Mamadama
09/04/2023
Hrvatska
Deo promocije
Najbolje dude
Najbolje po preporuci i pedijatra i svih oko nas i zaista jesu. A motivi su prekrasni. Curica ih obožava.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe.