2 godine garancije
Omogućava bebinoj koži da diše
Bez bisfenola A (BPA)
Pakovanje od 2 komada, 80% na biljnoj bazi*
18m+ sa veoma čvrstom cuclom
Otvori u štitniku ventiliraju kožu vaše bebe, održavajući je suvljom, za vrhunsku umirujuću udobnost.
Naše ortodontske cucle su dizajnirane korišćenjem mekog silikona da podrže prirodne pokrete mišića usta, kako bi se smanjio rizik od nepravilnog zagrižaja. Cucla sa uskim vratom je dizajnirana da smanji pritisak između jezika i nepca. Philips Avent ultra cucle varalice su nezavisno akreditovane od strane Fondacije za oralno zdravlje. Napravljene od 100% silikona pogodnog za hranu, izdržljivije su i dugotrajnije od gumenih (lateks) cucli i ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policiklične aromatične ugljovodonike.
Naše cucle varalice su dizajnirane da omoguće prirodan položaj jezika, što je važno za zdrav razvoj govora kako vaša beba raste. Veoma čvrsta, za utehu bebe tokom nicanja zuba. Naša teksturirana silikonska cucla dizajnirana je da oponaša osećaj mamine dojke.
4.9
od 5
145
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Takiiii
11/08/2026
Srbija
Sjajnooo
Sve je super, beba prihvatila odmah … uzimamo one sto svetle u mraku 😬
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF349/18 Cucla
Date of Use 2026-08-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ultra air SCF349/18 Cucla
Date of Use 2026-08-10
Kim0
10/04/2023
Hrvatska
Deo promocije
Ekstra dude
Preporuka svi malisama koji su ko i moja zvrkica ovisni o dudi iako ima 2 godine
Prednosti
Sve
Mane
Cijena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2022-04-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2022-04-10
Kusa123
10/04/2023
Hrvatska
Deo promocije
Duda za manjeg a i za starijeg
Dudu voli moj sin od 2 i pol godine, pokusavamo ukinut ali jednostavno se neda, duda je tu i ne zeli zamjenu, dolazi uskoro braco pa ako i ukinemo dudu on ce krast braci pa se tako generacija dude nastavlja. Jako su mekane i lagane za cistiti, moj sin obozava i nadam se da nece krast braci uskoro kad se rodi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2021-04-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Date of Use 2021-04-10
Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine
Delovi od tvrde plastike, isključujući silikonsku cuclu (pristup masenog bilansa).
Na osnovu rezultata testiranja potrošača u SAD (2023, n=201).
Potrošački test u SAD iz 2023. potvrđuje prihvatanje cucle od 98% za teksturiranu Philips Avent cuclu koja se koristi u našim ultra cuclama varalicama (n=201).
U poređenju sa tradicionalnim metodama sterilizacije (kuvanje) za cucle varalice.
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle varalice nakon 4 nedelje upotrebe.