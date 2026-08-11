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  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
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  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
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  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše

Philips Avent Pacifierultra air

SCF349/58

4.9
| (145) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Omogućava koži vašeg mališana da diše
Umirujuća i propušta vazduh sa velikim otvorima za vazduh. 9 od 10 roditelja se slaže: Philips Avent ultra air cucle varalice su udobne za mog mališana. Umirujuće olakšanje je uvek blizu, bez obzira ko brine o bebi. Sada 80% na biljnoj bazi.*
Pogledajte sve prednosti
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brend preporučen od strane mama širom sveta1

Napravljena da umiri bebe u periodu rasta zuba

Omogućava koži vašeg mališana da diše

  • Omogućava bebinoj koži da diše

  • Bez bisfenola A (BPA)

  • Pakovanje od 2 komada, 80% na biljnoj bazi*

  • 18m+ sa veoma čvrstom cuclom

Izuzetno veliki otvori za vazduh omogućavaju koži bebe da diše

Izuzetno veliki otvori za vazduh omogućavaju koži bebe da diše

Otvori u štitniku ventiliraju kožu vaše bebe, održavajući je suvljom, za vrhunsku umirujuću udobnost.

Ortodontska cucla dizajnirana za prirodan oralni razvoj

Ortodontska cucla dizajnirana za prirodan oralni razvoj

Naše ortodontske cucle su dizajnirane korišćenjem mekog silikona da podrže prirodne pokrete mišića usta, kako bi se smanjio rizik od nepravilnog zagrižaja. Cucla sa uskim vratom je dizajnirana da smanji pritisak između jezika i nepca. Philips Avent ultra cucle varalice su nezavisno akreditovane od strane Fondacije za oralno zdravlje. Napravljene od 100% silikona pogodnog za hranu, izdržljivije su i dugotrajnije od gumenih (lateks) cucli i ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policiklične aromatične ugljovodonike.

Veoma čvrsta cucla za zdravo nicanje zuba

Veoma čvrsta cucla za zdravo nicanje zuba

Naše cucle varalice su dizajnirane da omoguće prirodan položaj jezika, što je važno za zdrav razvoj govora kako vaša beba raste. Veoma čvrsta, za utehu bebe tokom nicanja zuba. Naša teksturirana silikonska cucla dizajnirana je da oponaša osećaj mamine dojke.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

145

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

2

11/08/2026

Srbija

Srbija

Sjajnooo

Sve je super, beba prihvatila odmah … uzimamo one sto svetle u mraku 😬

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF349/18 Cucla

Date of Use 2026-08-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ultra air SCF349/18 Cucla

Date of Use 2026-08-10

10/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Ekstra dude

Preporuka svi malisama koji su ko i moja zvrkica ovisni o dudi iako ima 2 godine

Prednosti

Sve

Mane

Cijena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

Date of Use 2022-04-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

Date of Use 2022-04-10

10/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Duda za manjeg a i za starijeg

Dudu voli moj sin od 2 i pol godine, pokusavamo ukinut ali jednostavno se neda, duda je tu i ne zeli zamjenu, dolazi uskoro braco pa ako i ukinemo dudu on ce krast braci pa se tako generacija dude nastavlja. Jako su mekane i lagane za cistiti, moj sin obozava i nadam se da nece krast braci uskoro kad se rodi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

Date of Use 2021-04-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF349/12 Duda varalica

Date of Use 2021-04-10

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  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine 

  1. Delovi od tvrde plastike, isključujući silikonsku cuclu (pristup masenog bilansa).

  2. Na osnovu rezultata testiranja potrošača u SAD (2023, n=201).

  3. Potrošački test u SAD iz 2023. potvrđuje prihvatanje cucle od 98% za teksturiranu Philips Avent cuclu koja se koristi u našim ultra cuclama varalicama (n=201).

  4. U poređenju sa tradicionalnim metodama sterilizacije (kuvanje) za cucle varalice.

  5. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle varalice nakon 4 nedelje upotrebe.