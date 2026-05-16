Brzo i ravnomerno zagrevanje

Kada dođe vreme za bebino hranjenje, zagrejte mleko ili hranu za bebu za 3 minuta. Mleko ili hrana se postepeno i kontinuirano zagrevaju i to sprečava da budu vreli. Lak za upotrebu, uređaj sadrži korisnu postavku za odmrzavanje i može se koristiti za zagrevanje bebine hrane.