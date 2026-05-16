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  • Brzo i ravnomerno zagrevanje
  • Brzo i ravnomerno zagrevanje
  • Brzo i ravnomerno zagrevanje

Philips Avent AdvancedBrzi grejač za flašice

SCF355/09

4.8
| (83) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Brzo i ravnomerno zagrevanje
Kada dođe vreme za bebino hranjenje, zagrejte mleko ili hranu za bebu za 3 minuta. Mleko ili hrana se postepeno i kontinuirano zagrevaju i to sprečava da budu vreli. Lak za upotrebu, uređaj sadrži korisnu postavku za odmrzavanje i može se koristiti za zagrevanje bebine hrane.
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Brend koji preporučuju mame širom sveta1

Ravnomerno zagreva za samo 3 minuta

Brzo i ravnomerno zagrevanje

  • Zagreva ravnomerno, bez vrućih tačaka

  • Brzo zagrevanje

  • Blago odmrzavanje

  • Funkcija održavanja temperat.

Lako se koristi uz koristan vodič za zagrevanje

Lako se koristi uz koristan vodič za zagrevanje

Samo okrenite regulator da biste uključili grejač za flašice za bebu i izaberite postavku za zagrevanje. Grejač za flašice ima korisnu referentnu tabelu za zagrevanje, pa lako možete da saznate koliko će dugo zagrevanje da traje.

Napravljen iz jednog dela radi lakšeg čišćenja

Napravljen iz jednog dela radi lakšeg čišćenja

Napravljen iz samo jednog dela kako bi čišćenje bilo lako i da biste više vremena proveli sa bebom, a ne u kuhinji.

Postavka blagog odmrzavanja za flašice za bebe

Postavka blagog odmrzavanja za flašice za bebe

Ovaj grejač flašica ima praktičnu postavku za odmrzavanje. Bezbednije je od odmrzavanja u mikrotalasnoj pećnici i praktičnije od korišćenja vode; samo izaberite postavku za odmrzavanje mleka ili hrane za bebe u tečno stanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

Razumite recenzije proizvoda

4.8

od 5

83

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

Carlitta121

16/05/2026

România

Acest produs este extrem de util, incalzeste laptele la temperatura perfecta si nu trebuie sa mi fac griji daca laptele e prea fierbinte sau nu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

Ela11

01/10/2024

România

Deo promocije

Aparat de încălzit biberon

Un produs minunat ma ajutat foarte mult sunt foarte mulțumită de achiziție

Prednosti

Ușor de folosit

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

Czy06

29/09/2024

România

Deo promocije

The best!!!

Scapă de grija faptului ca încălzești prea tare biberonul copilului sau ca nu este suficient de cald laptele. Aparatul acesta știe exact ce temperatură este potrivită pentru bebelușii noștrii. O invenție genială!

Prednosti

Încălzește și menține temperatura optimă a laptelui

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

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  1. Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta. 

  1. Za 150 ml mleka pri temperaturi od 22 °C u Philips Natural flašici od 260 ml

  2. Philips Avent vreće za majčino mleko i flašice od 2 oz / 60 ml ne mogu da se koriste u ovom grejaču za flašice.

  3. Tokom prelaznog perioda možete dobiti staru ili novu papirnu ambalažu.