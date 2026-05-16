2 godine garancije
Zagreva ravnomerno, bez vrućih tačaka
Brzo zagrevanje
Blago odmrzavanje
Funkcija održavanja temperat.
Samo okrenite regulator da biste uključili grejač za flašice za bebu i izaberite postavku za zagrevanje. Grejač za flašice ima korisnu referentnu tabelu za zagrevanje, pa lako možete da saznate koliko će dugo zagrevanje da traje.
Napravljen iz samo jednog dela kako bi čišćenje bilo lako i da biste više vremena proveli sa bebom, a ne u kuhinji.
Ovaj grejač flašica ima praktičnu postavku za odmrzavanje. Bezbednije je od odmrzavanja u mikrotalasnoj pećnici i praktičnije od korišćenja vode; samo izaberite postavku za odmrzavanje mleka ili hrane za bebe u tečno stanje.
Razumite recenzije proizvoda
4.8
od 5
83
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Carlitta121
16/05/2026
România
Acest produs este extrem de util, incalzeste laptele la temperatura perfecta si nu trebuie sa mi fac griji daca laptele e prea fierbinte sau nu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Ela11
01/10/2024
România
Deo promocije
Aparat de încălzit biberon
Un produs minunat ma ajutat foarte mult sunt foarte mulțumită de achiziție
Prednosti
Ușor de folosit
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Czy06
29/09/2024
România
Deo promocije
The best!!!
Scapă de grija faptului ca încălzești prea tare biberonul copilului sau ca nu este suficient de cald laptele. Aparatul acesta știe exact ce temperatură este potrivită pentru bebelușii noștrii. O invenție genială!
Prednosti
Încălzește și menține temperatura optimă a laptelui
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta.
Za 150 ml mleka pri temperaturi od 22 °C u Philips Natural flašici od 260 ml
Philips Avent vreće za majčino mleko i flašice od 2 oz / 60 ml ne mogu da se koriste u ovom grejaču za flašice.
Tokom prelaznog perioda možete dobiti staru ili novu papirnu ambalažu.