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  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje
  • Pametno i jednostavno zagrevanje

Philips Avent PremiumBrzi grejač za flašice

SCF358/00

4.4
| (185) Komentari | 89% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Pametno i jednostavno zagrevanje
Pripremite zagrejani podoj u samo nekoliko minuta pomoću grejača za flašice kojim se reguliše temperatura. Senzor za pametnu regulaciju temperature automatski podešava model zagrevanja tako da grejač zagreva brzo i ujednačeno.
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Brend koji preporučuju mame širom sveta1

Više ne morate da razmišljate o temperaturi kod pripreme podoja

Pametno i jednostavno zagrevanje

  • Zagreva ravnomerno, bez vrućih tačaka

  • Režim brzog zagrevanja i odmrzavanja

  • Pogodan za mleko i hranu za bebe

Pametna kontrola temperature bira idealan režim zagrevanja

Pametna kontrola temperature bira idealan režim zagrevanja

Podesite zapreminu mleka, pritisnite dugme za pokretanje i pustite da se pametna kontrola temperature pobrine za sve ostalo. Detektuje početnu temperaturu mleka i brzo ga zagreva do idealne temperature i održava je do 60 minuta.

Funkcija odmrzavanja za zamrznuto mleko i posude sa hranom za bebe

Funkcija odmrzavanja za zamrznuto mleko i posude sa hranom za bebe

Volite da imate zalihe zamrznute hrane u frižideru? Grejač za flašice brzo odmrzava mleko i posude sa hranom za bebe.

Zagreva posude sa hranom za bebe, kao i mleko

Zagreva posude sa hranom za bebe, kao i mleko

Kada vaša beba bude spremna da pređe na čvrstu hranu, grejač za flašicu može poslužiti i za odmrzavanje posuda sa hranom za bebe.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image PBTAWARD15

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

185

Komentari

89%

preporučuje ovaj proizvod

20/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlično za brzu pripremu mlijeka

Odlično za brzu pripremu mlijeka, mali kompatibilan sa ostalim proizvodima aventa kao i drugih, fina regulacija grijanja po količini mlijeka, jednostavno održavanje

Prednosti

Brzina i kvaliteta

Mane

Slaba preporuka prodavatelja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice

29/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod

Preporučujem svim mamama jer se brzo ugrije mlijeko za gadnu bebu. Nema puno čekanja, temperatura optimalna.

Prednosti

Brzina

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice

05/04/2022

България

България

Любимият ми уред,на Avent

Не мислех,че ще ми е необходим,но приятелка ми го препоръча силно. Взехме го и го използвахме от първия ден,в който си прибрахме човечето вкъщи. Изключително удобен и бърз начин за подгряване на водата за АМ и на пюрета. Сега очакваме второ човече и ще си го използваме отново. Препоръчвам на всички мами,които хранят човечетата си с АМ и пюренца !

Prednosti

Пести ценно време

Mane

Не откривам такива

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF358/00 Бърз нагревател за бутилки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF358/00 Бърз нагревател за бутилки

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  1. Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta. 

  1. Za 150 ml mleka pri temperaturi od 22 °C u Philips Natural flašici od 260 ml

  2. Tokom prelaznog perioda možete dobiti staru ili novu papirnu ambalažu.