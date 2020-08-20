2 godine garancije
Zagreva ravnomerno, bez vrućih tačaka
Režim brzog zagrevanja i odmrzavanja
Pogodan za mleko i hranu za bebe
Podesite zapreminu mleka, pritisnite dugme za pokretanje i pustite da se pametna kontrola temperature pobrine za sve ostalo. Detektuje početnu temperaturu mleka i brzo ga zagreva do idealne temperature i održava je do 60 minuta.
Volite da imate zalihe zamrznute hrane u frižideru? Grejač za flašice brzo odmrzava mleko i posude sa hranom za bebe.
Kada vaša beba bude spremna da pređe na čvrstu hranu, grejač za flašicu može poslužiti i za odmrzavanje posuda sa hranom za bebe.
Nagrade
4.4
od 5
185
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
Venera007
20/08/2020
Hrvatska
Odlično za brzu pripremu mlijeka
Odlično za brzu pripremu mlijeka, mali kompatibilan sa ostalim proizvodima aventa kao i drugih, fina regulacija grijanja po količini mlijeka, jednostavno održavanje
Prednosti
Brzina i kvaliteta
Mane
Slaba preporuka prodavatelja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice
sanjalica
29/07/2020
Hrvatska
Izvrstan proizvod
Preporučujem svim mamama jer se brzo ugrije mlijeko za gadnu bebu. Nema puno čekanja, temperatura optimalna.
Prednosti
Brzina
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice
ElizaBetti
05/04/2022
България
Любимият ми уред,на Avent
Не мислех,че ще ми е необходим,но приятелка ми го препоръча силно. Взехме го и го използвахме от първия ден,в който си прибрахме човечето вкъщи. Изключително удобен и бърз начин за подгряване на водата за АМ и на пюрета. Сега очакваме второ човече и ще си го използваме отново. Препоръчвам на всички мами,които хранят човечетата си с АМ и пюренца !
Prednosti
Пести ценно време
Mane
Не откривам такива
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF358/00 Бърз нагревател за бутилки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF358/00 Бърз нагревател за бутилки
Na osnovu globalnog online istraživanja zadovoljstva sprovedenog 2023. godine među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta.
Za 150 ml mleka pri temperaturi od 22 °C u Philips Natural flašici od 260 ml
Tokom prelaznog perioda možete dobiti staru ili novu papirnu ambalažu.