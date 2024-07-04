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  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše

Philips Avent ultra airCucla

SCF376/18

4.9
| (354) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Omogućava koži vašeg mališana da diše
Prijatno umirivanje vazduhom. Cucla Philips Avent Ultra Air ima izuzetno velike otvore koji kožu održavaju suvom. Ima dugme koje svetli u mraku i omogućava vam da je vidite dok su svetla ugašena. Dostupna je u raznim bojama i dezenima.
Pogledajte sve prednosti
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brend preporučen od strane mama širom sveta1

Lako se pronalazi u mraku

Omogućava koži vašeg mališana da diše

  • Sa dugmetom koje svetli u mraku

  • Ortodontski i bez bisfenola A

  • Pakovanje od 2 komada

  • 0–6 meseci

Omogućava bebinoj koži da diše

Omogućava bebinoj koži da diše

Izuzetno veliki otvori ventiliraju bebinu kožu, održavajući je suvom dok se beba umiruje.

98% prihvatanja cucle*

98% prihvatanja cucle*

Kada smo pitali roditelje kako njihovi mališani reaguju na naše silikonske cucle sa teksturom, u proseku je 98% odgovorilo da njihove bebe prihvataju Philips Avent Ultra Soft i Ultra Air cucle.

Dugotrajno svetlenje u mraku

Dugotrajno svetlenje u mraku

Koristite dugme cucle Ultra Air koje svetli u mraku da biste brzo pronašli cuclu svoje bebe bez potrebe za uključivanjem svetla.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

354

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

04/07/2024

Srbija

Srbija

Proizvod ima sjajne karakteristike, svaka cast!

Zaslužuje i veću ocenu. Izvanredan proizvod za naše mališane. I svim mamama sadašnjim i budućim bih preporučila.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla

03/07/2024

Srbija

Srbija

Savrsene cucle

Cucle su savrsene,koristimo od rodjenja. Bez cucle ne idemo nigde. Uvek je pored nas. Bez nje ne mozemo da zaspimo. Beba je odmah prihvatila. Koristimo i vase flasice. Sad kotistimo cucle od 6-18meseci.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla

03/07/2024

Srbija

Srbija

Preporuka

Kupila sam svojoj sestričini i vidim da nisam pogrešila.Kupovinu ću ponoviti svakako.

Prednosti

Za

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla

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  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine 

  1. Ispitivanja potrošača u SAD sprovedena 2016–2017. pokazuju 98% prihvatanja Philips Avent cucle sa teksturom koja se koristi za naše Ultra Air i Ultra Soft cucle.

  2. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle nakon 4 nedelje upotrebe.