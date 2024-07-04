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  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
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  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
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  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše
  • Omogućava koži vašeg mališana da diše

Philips Avent Pacifierultra air Nighttime

SCF376/24

4.9
| (354) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Omogućava koži vašeg mališana da diše
Umirujuća i prozračna sa velikim otvorima za vazduh. 9 od 10 roditelja se slaže: Philips Avent ultra air cucle varalice su udobne za mog mališana.** I svetle u mraku, tako da je utehu i olakšanje uvek lako pronaći. Sada 80% biljnog porekla.*
Pogledajte sve prednosti
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brend preporučen od strane mama širom sveta1

Lako se pronalazi u mraku

Omogućava koži vašeg mališana da diše

  • Kapica koja svetli u mraku

  • Bez bisfenola A

  • Pakovanje od 2 komada, 80% na biljnoj bazi*

  • 0–6 meseci

Izuzetno veliki otvori za vazduh omogućavaju koži bebe da diše

Izuzetno veliki otvori za vazduh omogućavaju koži bebe da diše

Otvori u štitniku ventiliraju kožu vaše bebe, održavajući je suvljom, za vrhunsku umirujuću udobnost.

Ortodontska cucla dizajnirana za prirodan oralni razvoj

Ortodontska cucla dizajnirana za prirodan oralni razvoj

Naše ortodontske cucle su dizajnirane korišćenjem mekog silikona da podrže prirodne pokrete mišića usta, kako bi se smanjio rizik od nepravilnog zagrižaja. Cucla sa uskim vratom je dizajnirana da smanji pritisak između jezika i nepca. Philips Avent ultra cucle varalice su nezavisno akreditovane od strane Fondacije za oralno zdravlje. Napravljene od 100% silikona pogodnog za hranu, izdržljivije su i dugotrajnije od gumenih (lateks) cucli i ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policiklične aromatične ugljovodonike.

Obožavaju je bebe, uz prihvatanje cucle od 98%***

Obožavaju je bebe, uz prihvatanje cucle od 98%***

Naše teksturirane silikonske cucle su dizajnirane da oponašaju osećaj majčine dojke. Kada smo pitali roditelje kako njihovi mališani reaguju na njih, u proseku 98% je reklo da njihove bebe prihvataju Philips Avent ultra cucle varalice.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

354

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

04/07/2024

Srbija

Srbija

Proizvod ima sjajne karakteristike, svaka cast!

Zaslužuje i veću ocenu. Izvanredan proizvod za naše mališane. I svim mamama sadašnjim i budućim bih preporučila.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla

Date of Use 2024-01-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla

Date of Use 2024-01-04

03/07/2024

Srbija

Srbija

Savrsene cucle

Cucle su savrsene,koristimo od rodjenja. Bez cucle ne idemo nigde. Uvek je pored nas. Bez nje ne mozemo da zaspimo. Beba je odmah prihvatila. Koristimo i vase flasice. Sad kotistimo cucle od 6-18meseci.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla

Date of Use 2023-07-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla

Date of Use 2023-07-03

03/07/2024

Srbija

Srbija

Preporuka

Kupila sam svojoj sestričini i vidim da nisam pogrešila.Kupovinu ću ponoviti svakako.

Prednosti

Za

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla

Date of Use 2024-06-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla

Date of Use 2024-06-03

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  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine 

  1. Delovi od tvrde plastike, isključujući silikonsku cuclu (pristup masenog bilansa).

  2. Na osnovu rezultata testiranja potrošača u SAD (2023, n=201).

  3. Potrošački test u SAD iz 2023. potvrđuje prihvatanje cucle od 98% za teksturiranu Philips Avent cuclu koja se koristi u našim ultra cuclama varalicama (n=201).

  4. U poređenju sa tradicionalnim metodama sterilizacije (kuvanje) za cucle varalice.

  5. Iz higijenskih razloga, zamenite cucle varalice nakon 4 nedelje upotrebe.