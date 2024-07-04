2 godine garancije
Kapica koja svetli u mraku
Bez bisfenola A (BPA)
Pakovanje od 2 komada, 80% na biljnoj bazi*
18m+ sa veoma čvrstom cuclom
Otvori u štitniku ventiliraju kožu vaše bebe, održavajući je suvljom, za vrhunsku umirujuću udobnost.
Naše ortodontske cucle su dizajnirane korišćenjem mekog silikona da podrže prirodne pokrete mišića usta, kako bi se smanjio rizik od nepravilnog zagrižaja. Cucla sa uskim vratom je dizajnirana da smanji pritisak između jezika i nepca. Philips Avent ultra cucle varalice su nezavisno akreditovane od strane Fondacije za oralno zdravlje. Napravljene od 100% silikona pogodnog za hranu, izdržljivije su i dugotrajnije od gumenih (lateks) cucli i ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policiklične aromatične ugljovodonike.
Naše cucle varalice su dizajnirane da omoguće prirodan položaj jezika, što je važno za zdrav razvoj govora kako vaša beba raste. Veoma čvrsta, za utehu bebe tokom nicanja zuba. Naša teksturirana silikonska cucla dizajnirana je da oponaša osećaj mamine dojke.
4.9
od 5
354
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Kreativa
04/07/2024
Srbija
Deo promocije
Proizvod ima sjajne karakteristike, svaka cast!
Zaslužuje i veću ocenu. Izvanredan proizvod za naše mališane. I svim mamama sadašnjim i budućim bih preporučila.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla
Date of Use 2024-01-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla
Date of Use 2024-01-04
Ivana1994
03/07/2024
Srbija
Deo promocije
Savrsene cucle
Cucle su savrsene,koristimo od rodjenja. Bez cucle ne idemo nigde. Uvek je pored nas. Bez nje ne mozemo da zaspimo. Beba je odmah prihvatila. Koristimo i vase flasice. Sad kotistimo cucle od 6-18meseci.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla
Date of Use 2023-07-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla
Date of Use 2023-07-03
Emilija89
03/07/2024
Srbija
Deo promocije
Preporuka
Kupila sam svojoj sestričini i vidim da nisam pogrešila.Kupovinu ću ponoviti svakako.
Prednosti
Za
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla
Date of Use 2024-06-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Ultra air SCF376/01 Cucla
Date of Use 2024-06-03
Na osnovu online ankete zadovoljstva sprovedenoj globalno na 8.139 korisnika brendova i proizvoda za negu majke i deteta 2024. godine
Delovi od tvrde plastike, isključujući silikonsku cuclu (pristup masenog bilansa).
Na osnovu rezultata testiranja potrošača u SAD (2023, n=201).
U poređenju sa tradicionalnim metodama sterilizacije (kuvanje) za cucle varalice.
Iz higijenskih razloga, zamenite cucle varalice nakon 4 nedelje upotrebe.