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  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
  • Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete

Obustavljeno

Philips AventRučna pumpica za dojke

SCF430/13

4.9
| (328) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete
Philips Avent prenosiva ručna pumpica za dojke sa tehnologijom Natural Motion koja je inspirisana bebinim ritmom sisanja, za brzu laktaciju. Odgovara svim bradavicama i lako možete da prilagodite ritam i vakuum. Pronalaženje odgovarajuće bradavice je važno. Saznajte više ispod.
Pogledajte sve prednosti

Tehnologija Natural Motion za brz protok mleka

Ugodno ispumpavanje, gde god da krenete

  • Lako ispumpavanje, spremanje i hranjenje

  • Osnovni komplet

Doprinosi bržem izmlazanju mleka

Doprinosi bržem izmlazanju mleka

Inovativi silikonski jastučić, inspirisan bebinim ritmom sisanja, stimuliše bradavicu radi brzog podsticanja pokretanja protoka mleka. Za prijatno i efektivno izmlazanje.

Mekano prilagodljivo silikonsko jastuče univerzalne veličine

Mekano prilagodljivo silikonsko jastuče univerzalne veličine

Jedna veličina odgovara svima. Zbog toga što smo svi različitog oblika i veličine, silikonsko jastuče se nežno savija i prilagođava vašoj jedinstvenoj anatomiji. Odgovara 99,98% veličina bradavica* (do 30 mm).

Pronalaženje prave cucle je važno

Pronalaženje prave cucle je važno

Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

328

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

23/05/2022

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod je bio glavna podrška dojenju

Kupila sam ga na preporuku pre porođaja jer sam odlučila da dojim i na časovima koje sam pohađala pre porođaja žene su mi preporučile. Ispostavilo se da je to "must have " proizvod koji je od velike pomoći posebno prvorotkama koje ne znaju još uvek kako funkcioniše proizvodnja mleka pa često moraju da se izmazaju. Lak je za upotrebu i za održavanje, i čuvam ga za sledeću trudnoću. Ergonomsko rešenje čini da se ruka ne umara previše, sastavljanje i rastavljanje je lako. Sve pohvale.

Prednosti

Preporuka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF430/10 Ručna pumpica za dojke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF430/10 Ručna pumpica za dojke

22/05/2022

Srbija

Srbija

Uz philips pumpicu je sve lakše

Toplo preporučujem svim majkama sa bebama ovu pumpicu. Posebno ću naglasiti majkama prvorotkama, jer je lakše uz ovu spravu. Grudi su vam oporavljene za 5.minuta. Zato uživajte u ovom proizvodu.

Prednosti

Da svakoj prijateljici.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF430/10 Ručna pumpica za dojke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF430/10 Ručna pumpica za dojke

22/05/2022

Srbija

Srbija

Ručna pumpica

Pumpica je vredna najveće moguće ocene. Prezadovoljna sam sa njom i često je koristim, s njom je mnogo lakše funkcionisati i veoma je praktična. Preporučujem je svim budućim i novonastalim mama, neće pogrešiti ako izaberu baš ovu pumpicu.

Prednosti

Za!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF430/10 Ručna pumpica za dojke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF430/10 Ručna pumpica za dojke

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  1. Izvori: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 učesnika, Izrael); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 učesnika (belci), SAD); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 učesnika, Australija).

  3. Pumpica za dojke bez bisfenola A: Odnosi se samo na flašicu i druge delove koji dolaze u dodir sa majčinim mlekom. U skladu sa propisom EU, 10/2011