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  • Za zdravo i aktivno hranjenje
  • Za zdravo i aktivno hranjenje

Obustavljeno

Philips Avent AirflexClassic flašica za bebe

SCF643/17

5
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Za zdravo i aktivno hranjenje
Philips Avent Airflex flašica za hranjenje koristi jedinstvenu Avent Airflex cuclu koja podstiče zdravo i aktivno hranjenje i prati bebin prirodni ritam hranjenja. Airflex cucla olakšava bebi da kombinuje hranjenje iz dojke i iz flašice.
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Klinički je dokazano da ublažava grčeve

Za zdravo i aktivno hranjenje

  • 1 flašica

  • 9 oz / 260 ml

  • Cucla sa sporim protokom

  • 1+ mesec

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/05/2016

Polska

Polska

Super produkt

[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF663/27 Classic PES baby bottle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF663/27 Classic PES baby bottle

18/12/2013

Polska

Polska

Polecam

Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

27/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF663/27 Classic PES baby bottle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF663/27 Classic PES baby bottle

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  • Povrat u roku od 30 dana