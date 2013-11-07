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  • Za zdravo i aktivno hranjenje
  • Za zdravo i aktivno hranjenje

Obustavljeno

Philips Avent AirflexClassic flašica za bebe

SCF646/17

4.8
| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Za zdravo i aktivno hranjenje
Philips Avent Airflex flašica za hranjenje koristi jedinstvenu Avent Airflex cuclu koja podstiče zdravo i aktivno hranjenje i prati bebin prirodni ritam hranjenja. Airflex cucla olakšava bebi da kombinuje hranjenje iz dojke i iz flašice.
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Klinički je dokazano da ublažava grčeve

Za zdravo i aktivno hranjenje

  • 1 flašica

  • 11 oz / 330 ml

  • Cucla sa promenljivim protokom

  • 3+ meseca

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt.

Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

idealny produkt

butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt napewno posłuży bardzo długo

Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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