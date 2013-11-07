2 godine garancije
Obustavljeno
1 flašica
11 oz / 330 ml
Cucla sa promenljivim protokom
3+ meseca
4.8
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Kinga83
07/11/2013
Polska
Świetny produkt.
Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
iredew
22/09/2013
Polska
idealny produkt
butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
KasiaSz
22/09/2013
Polska
Ten produkt napewno posłuży bardzo długo
Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +