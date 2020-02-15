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Obustavljeno

Philips AventPosude za odlaganje sveže hrane

SCF876/02

5

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Lako odlaganje za sveže obroke

Dizajnirano je za Philips Avent 4-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe. Veoma jednostavno delite na porcije, čuvajte, odmrzavajte ili podgrevajte hranljive obroke za bebe.

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Lako odlaganje za sveže obroke

  • 2 višekratne posude za odlaganje

  • Za ap. za pripremu zdrave hrane za bebe

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

15/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF876/02 Avent Tároló edények

Datum upotrebe 2020-01-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF876/02 Avent Tároló edények

Datum upotrebe 2020-01-15

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Hasznos termék

Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF876/02 Avent Tároló edények

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF876/02 Avent Tároló edények

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper praktikus termék.

Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF876/02 Avent Tároló edények

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF876/02 Avent Tároló edények

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