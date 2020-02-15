Obustavljeno
Lako odlaganje za sveže obroke
Dizajnirano je za Philips Avent 4-u-1 aparat za pripremu zdrave hrane za bebe. Veoma jednostavno delite na porcije, čuvajte, odmrzavajte ili podgrevajte hranljive obroke za bebe.
2 višekratne posude za odlaganje
Za ap. za pripremu zdrave hrane za bebe
Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Timi0503
15/02/2020
Magyarország
Szuper
Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF876/02 Avent Tároló edények
Datum upotrebe 2020-01-15
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF876/02 Avent Tároló edények
Datum upotrebe 2020-01-15
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Hasznos termék
Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF876/02 Avent Tároló edények
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF876/02 Avent Tároló edények
Bernadett9876543
19/01/2019
Magyarország
Szuper praktikus termék.
Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF876/02 Avent Tároló edények
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF876/02 Avent Tároló edények