2 godine garancije
Natural Response cucla
Sa AirFree ventilom
Cucla sa sporim protokom
0–3 meseca
Široka, meka i fleksibilna bradavica je dizajnirana da oponaša oblik i osećaj dojke, pomažući bebi da je uhvati i da se udobno hrani.
Ergonomska flašica je jednostavna za držanje pod svakim uglom radi maksimalne ugodnosti tokom hranjenja. Možete jednostavno da je držite, ali i majušne ručice bebe.
Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.
4.8
od 5
143
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Nency95
17/11/2025
Srbija
Bez grčeva sigurno
Mala, praktična, taman za bebinu ručicu :) Naša beba nije imala grčeve od kad smo prešli na ovu flašicu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY670/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY670/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom
Mare 2007
14/08/2024
Hrvatska
Odlični proizvodi
Moja beba jedino hoće te bočice, mekana, dobrog oblika. (kupila od drugog proizvođača , ali nije ju prihvatila). Sada sam kupila sa ručkama i jako joj se sviđa.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Minnie210
05/03/2024
Hrvatska
Deo promocije
Odličan proizvod
Kako je beba od početka na AD mlijeku, bočicu koristimo od prvog dana, beba ju je odmah prihvatila i malo je reći da smo prezadovoljni. Zbog ventila koji sprječava gutanje zraka, prošli smo i bez grčeva. Sviđa mi se što sisač pušta mlijeko samo dok beba sisa, što sprječava rasipanje mlijeka. Jednostavno rečeno sretna beba - sretni roditelji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje pušta mleko samo dok beba aktivno pije. Bebe mogu da piju, gutaju i dišu prema sopstvenom ritmu, kao na dojci