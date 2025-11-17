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  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja

Philips Avent Natural ResponseFlašica za bebu sa Airfree ventilom

SCY670/01

4.8
| (143) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Za iskustvo hranjenja poput dojenja
Obezbeđuje mirno, prijatno hranjenje. Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje podržava ritam sisanja, gutanja i disanja koji je svojstven samoj bebi, a AirFree ventil je dizajniran tako da sprečava da vazduh dospe u stomak bebe radi dodatne zaštite od grčeva, gasova i refluksa.
Pogledajte sve prednosti

Cucla koja funkcioniše kao dojka*

Za iskustvo hranjenja poput dojenja

  • Natural Response cucla

  • Sa AirFree ventilom

  • Cucla sa sporim protokom

  • 0–3 meseca

Prirodna bravica sa bradavicom u obliku dojke

Prirodna bravica sa bradavicom u obliku dojke

Široka, meka i fleksibilna bradavica je dizajnirana da oponaša oblik i osećaj dojke, pomažući bebi da je uhvati i da se udobno hrani.

Lako za držanje čak i u ručicama

Lako za držanje čak i u ručicama

Ergonomska flašica je jednostavna za držanje pod svakim uglom radi maksimalne ugodnosti tokom hranjenja. Možete jednostavno da je držite, ali i majušne ručice bebe.

Pronalaženje prave cucle je važno

Pronalaženje prave cucle je važno

Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

143

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

17/11/2025

Srbija

Srbija

Bez grčeva sigurno

Mala, praktična, taman za bebinu ručicu :) Naša beba nije imala grčeve od kad smo prešli na ovu flašicu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY670/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY670/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom

14/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlični proizvodi

Moja beba jedino hoće te bočice, mekana, dobrog oblika. (kupila od drugog proizvođača , ali nije ju prihvatila). Sada sam kupila sa ručkama i jako joj se sviđa.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

05/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Kako je beba od početka na AD mlijeku, bočicu koristimo od prvog dana, beba ju je odmah prihvatila i malo je reći da smo prezadovoljni. Zbog ventila koji sprječava gutanje zraka, prošli smo i bez grčeva. Sviđa mi se što sisač pušta mlijeko samo dok beba sisa, što sprječava rasipanje mlijeka. Jednostavno rečeno sretna beba - sretni roditelji!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

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Odricanje od odgovornosti

  1. Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje pušta mleko samo dok beba aktivno pije. Bebe mogu da piju, gutaju i dišu prema sopstvenom ritmu, kao na dojci