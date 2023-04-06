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  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja

Philips Avent Natural ResponseFlašica za bebu sa Airfree ventilom

SCY673/01

4.8
| (171) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Za iskustvo hranjenja poput dojenja
Obezbeđuje mirno, prijatno hranjenje. Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje podržava ritam sisanja, gutanja i disanja koji je svojstven samoj bebi, a AirFree ventil je dizajniran tako da sprečava da vazduh dospe u stomak bebe radi dodatne zaštite od grčeva, gasova i refluksa.
Pogledajte sve prednosti

Cucla koja funkcioniše kao dojka*

Za iskustvo hranjenja poput dojenja

  • Natural Response cucla

  • Sa AirFree ventilom

  • Cucla sa srednjim protokom

  • 3–6 meseci

Cucla pušta mleko dok beba aktivno pije

Cucla pušta mleko dok beba aktivno pije

Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada prestane da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.

Dizajnom cucle za pijenje sprečava se prosipanje i rasipanje mleka

Dizajnom cucle za pijenje sprečava se prosipanje i rasipanje mleka

Dizajn otvora na cucli je takav da pušta mleko samo dok se beba hrani. Na taj način možete pouzdano da izbegnete prosipanje mleka kod kuće ili u pokretu.

Lako za držanje čak i u ručicama

Lako za držanje čak i u ručicama

Ergonomska flašica je jednostavna za držanje pod svakim uglom radi maksimalne ugodnosti tokom hranjenja. Možete jednostavno da je držite, ali i majušne ručice bebe.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

171

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

06/04/2023

Srbija

Srbija

Odlican proizvod

Flasica je mnogo bolja od prethodne jer ima ovaj deo zeleni koji je protiv grčića. Plus su sada cucle napravljene da beba teze izvlači mleko, i tako se neće ‘navici na flasicu, a kasnije odbaciti sisanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY673/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY673/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom

05/04/2023

Srbija

Srbija

Izbor broj 1!

Volimo Philips AirFree flašice jer omogućavaju našoj bebi da pije mleko bez štucanjai curenja mleka. Uz to, može da napravi pauzu kad joj odgovara jer ventil ne propušta tečnost dok beba ne vuče. Sve preporuke!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY673/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY673/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom

05/04/2023

Srbija

Srbija

Volimo nove Philips flašice

Odlicna opcija kada neko od porodicnih clanova treba mojoj bebi da da moje mleko. Cucla ima takav otvor da beba ne moze odmah sve da popije nego vrlo slicno kao kod dojenja, kada vuce mleko curi, kada odmara mleko stane. Super!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY673/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY673/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom

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Odricanje od odgovornosti

  1. Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje pušta mleko samo dok beba aktivno pije. Bebe mogu da piju, gutaju i dišu prema sopstvenom ritmu, kao na dojci