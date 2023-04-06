2 godine garancije
Natural Response cucla
Sa AirFree ventilom
Cucla sa srednjim protokom
Dekorativna flašica
3-6m
Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada prestane da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.
Naše nove Natural Response flašice za bebu sa prirodnim odgovorom na sisanje su drugačije od flašica sa slobodnim protokom. Otvor na cucli funkcioniše na način da otpušta mleko samo onda kada beba aktivno sisa. Kao i kod dojenja, možda će biti potrebno nekoliko pokušaja kako bi uspelo, što je sasvim prirodno.
Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.
4.8
od 5
171
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
MaraG1986
06/04/2023
Srbija
Odlican proizvod
Flasica je mnogo bolja od prethodne jer ima ovaj deo zeleni koji je protiv grčića. Plus su sada cucle napravljene da beba teze izvlači mleko, i tako se neće ‘navici na flasicu, a kasnije odbaciti sisanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY673/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY673/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom
Nina993
05/04/2023
Srbija
Izbor broj 1!
Volimo Philips AirFree flašice jer omogućavaju našoj bebi da pije mleko bez štucanjai curenja mleka. Uz to, može da napravi pauzu kad joj odgovara jer ventil ne propušta tečnost dok beba ne vuče. Sve preporuke!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY673/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY673/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom
Little Sarah
05/04/2023
Srbija
Volimo nove Philips flašice
Odlicna opcija kada neko od porodicnih clanova treba mojoj bebi da da moje mleko. Cucla ima takav otvor da beba ne moze odmah sve da popije nego vrlo slicno kao kod dojenja, kada vuce mleko curi, kada odmara mleko stane. Super!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY673/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY673/01 Flašica za bebu sa Airfree ventilom
Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje pušta mleko samo dok beba aktivno pije. Bebe mogu da piju, gutaju i dišu prema sopstvenom ritmu, kao na dojci