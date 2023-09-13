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  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
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  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja

Philips Avent Natural ResponseFlašica za bebu

SCY903/66

4.9
| (326) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Za iskustvo hranjenja poput dojenja
Natural Response cucla za prirodnim odgovorom na sisanje pušta mleko samo dok beba aktivno pije. Bebe mogu da piju, gutaju i dišu prema sopstvenom ritmu, kao na dojci. Sve to olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu.
Pogledajte sve prednosti

Cucla koja funkcioniše kao dojka

Za iskustvo hranjenja poput dojenja

  • Natural Response cucla

  • Dekorativna flašica

  • Cucla sa srednjim protokom

  • 3-6 meseci

Bradavica oslobađa mleko kada beba aktivno pije

Bradavica oslobađa mleko kada beba aktivno pije

Bradavica Natural Response radi sa prirodnim ritmom hranjenja vaše bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu. Bradavica ima jedinstveni otvor koji ispušta mleko samo kada beba aktivno pije. Dakle, kada zastanu da progutaju i udahnu, mleko takođe zastaje.

Prirodna bravica sa bradavicom u obliku dojke

Prirodna bravica sa bradavicom u obliku dojke

Široka, meka i fleksibilna bradavica je dizajnirana da oponaša oblik i osećaj dojke, pomažući bebi da je uhvati i da se udobno hrani.

Pronalaženje prave cucle je važno

Pronalaženje prave cucle je važno

Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.9

od 5

326

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

13/09/2023

Srbija

Srbija

Sjajna

Najbolja ..samo sto je tesko da nadjem sad veliku staklenu flasicu..

Prednosti

Za

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu

17/07/2023

Srbija

Srbija

Odlicna flasica

Odlicna, lako se pere, ne curi. Lepo se prihvata od prvog dana jer je pravih dimenzija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu

15/04/2023

Srbija

Srbija

Flasica

Najbolja flasica koju sam otkrila, spasila me je i sa prvim i sa drugim detetom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu

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