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  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
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Novo

Philips Avent Natural ResponseFlašica za bebu

SCY903/74

4.9

| (326) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod

Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi

Cucla Natural Response oslobađa mleko samo kada beba aktivno pije. Bebe mogu da piju sopstvenim ritmom kao na dojci, pa lako možete da kombinujete dojenje i hranjenje na flašicu. Pronalaženje odgovarajuće cucle je važno. Saznajte više ispod.

Pogledajte sve prednosti

Cucla koja funkcioniše kao dojka

Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi

  • 1 flašica

  • 9 oz / 260 ml

  • Cucla sa srednjim protokom

  • 3–6 meseci

Bradavica oslobađa mleko kada beba aktivno pije

Bradavica oslobađa mleko kada beba aktivno pije

Bradavica Natural Response radi sa prirodnim ritmom hranjenja vaše bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu. Bradavica ima jedinstveni otvor koji ispušta mleko samo kada beba aktivno pije. Dakle, kada zastanu da progutaju i udahnu, mleko takođe zastaje.

Prirodna bravica sa bradavicom u obliku dojke

Prirodna bravica sa bradavicom u obliku dojke

Široka, meka i fleksibilna bradavica je dizajnirana da oponaša oblik i osećaj dojke, pomažući bebi da je uhvati i da se udobno hrani.

Pronalaženje prave cucle je važno

Pronalaženje prave cucle je važno

Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

326

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

13/09/2023

Srbija

Srbija

Sjajna

Najbolja ..samo sto je tesko da nadjem sad veliku staklenu flasicu..

Prednosti

Za

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu

Datum upotrebe 2022-08-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu

Datum upotrebe 2022-08-12

17/07/2023

Srbija

Srbija

Odlicna flasica

Odlicna, lako se pere, ne curi. Lepo se prihvata od prvog dana jer je pravih dimenzija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu

Datum upotrebe 2023-03-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu

Datum upotrebe 2023-03-17

15/04/2023

Srbija

Srbija

Flasica

Najbolja flasica koju sam otkrila, spasila me je i sa prvim i sa drugim detetom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu

Datum upotrebe 2021-04-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu

Datum upotrebe 2021-04-15

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