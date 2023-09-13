Bradavica oslobađa mleko kada beba aktivno pije

Bradavica Natural Response radi sa prirodnim ritmom hranjenja vaše bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu. Bradavica ima jedinstveni otvor koji ispušta mleko samo kada beba aktivno pije. Dakle, kada zastanu da progutaju i udahnu, mleko takođe zastaje.