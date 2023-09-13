2 godine garancije
1 flašica
9 oz / 260 ml
Cucla sa srednjim protokom
3–6 meseci
Bradavica Natural Response radi sa prirodnim ritmom hranjenja vaše bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu. Bradavica ima jedinstveni otvor koji ispušta mleko samo kada beba aktivno pije. Dakle, kada zastanu da progutaju i udahnu, mleko takođe zastaje.
Široka, meka i fleksibilna bradavica je dizajnirana da oponaša oblik i osećaj dojke, pomažući bebi da je uhvati i da se udobno hrani.
Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.
Razumite recenzije proizvoda
4.9
od 5
326
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Bikili89
13/09/2023
Srbija
Sjajna
Najbolja ..samo sto je tesko da nadjem sad veliku staklenu flasicu..
Prednosti
Za
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu
Jjj91
17/07/2023
Srbija
Odlicna flasica
Odlicna, lako se pere, ne curi. Lepo se prihvata od prvog dana jer je pravih dimenzija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu
Kris98
15/04/2023
Srbija
Flasica
Najbolja flasica koju sam otkrila, spasila me je i sa prvim i sa drugim detetom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY903/01 Flašica za bebu
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011