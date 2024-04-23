2 godine garancije
1 flašica
4 oz / 120 ml
Cucla sa sporim protokom
0–3 meseca
Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.
Naše nove Natural Response flašice za bebu sa prirodnim odgovorom na sisanje su drugačije od flašica sa slobodnim protokom. Otvor na cucli funkcioniše na način da otpušta mleko samo onda kada beba aktivno sisa. Kao i kod dojenja, možda će biti potrebno nekoliko pokušaja kako bi uspelo, što je sasvim prirodno.
Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.
4.9
od 5
153
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Kengurica
23/04/2024
Srbija
Deo promocije
Mekana, udobna, beba je prihvaca odma bez muke
Zato sto je ovaj proiuzvod fantastican i skroz fleksibikan
Prednosti
Za ovaj proizvod
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY930/01 Staklena flašica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY930/01 Staklena flašica za bebu
Stopalčica25
23/04/2024
Srbija
Deo promocije
Sjajan proizvod
Ove flašice koristimo već dve godine i odlično su se pokazale.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY930/01 Staklena flašica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY930/01 Staklena flašica za bebu
Todos
22/04/2024
Srbija
Deo promocije
Najbolje flašice
Beba je odlično prihvatila flašicu, lagane za bebinu ručicu, super se održavaju
Prednosti
Izdržljive, lepo prijanjaju, lagane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY930/01 Staklena flašica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY930/01 Staklena flašica za bebu
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011