ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja

Philips Avent Natural ResponseStaklena flašica za bebu

SCY930/01

4.9
| (153) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Za iskustvo hranjenja poput dojenja
Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje otpušta mleko samo dok beba aktivno pije. Bebe mogu da piju, gutaju i dišu prema sopstvenom ritmu, kao na dojci. Sve to olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu.
Pogledajte sve prednosti

Cucla koja funkcioniše kao dojka

Za iskustvo hranjenja poput dojenja

  • 1 flašica

  • 4 oz / 120 ml

  • Cucla sa sporim protokom

  • 0–3 meseca

Cucla pušta mleko samo dok beba aktivno pije

Cucla pušta mleko samo dok beba aktivno pije

Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.

Budite strpljivi dok se beba ne prilagodi

Budite strpljivi dok se beba ne prilagodi

Naše nove Natural Response flašice za bebu sa prirodnim odgovorom na sisanje su drugačije od flašica sa slobodnim protokom. Otvor na cucli funkcioniše na način da otpušta mleko samo onda kada beba aktivno sisa. Kao i kod dojenja, možda će biti potrebno nekoliko pokušaja kako bi uspelo, što je sasvim prirodno.

Pronalaženje prave cucle je važno

Pronalaženje prave cucle je važno

Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.9

od 5

153

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

23/04/2024

Srbija

Srbija

Mekana, udobna, beba je prihvaca odma bez muke

Zato sto je ovaj proiuzvod fantastican i skroz fleksibikan

Prednosti

Za ovaj proizvod

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY930/01 Staklena flašica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY930/01 Staklena flašica za bebu

23/04/2024

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod

Ove flašice koristimo već dve godine i odlično su se pokazale.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY930/01 Staklena flašica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY930/01 Staklena flašica za bebu

22/04/2024

Srbija

Srbija

Najbolje flašice

Beba je odlično prihvatila flašicu, lagane za bebinu ručicu, super se održavaju

Prednosti

Izdržljive, lepo prijanjaju, lagane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY930/01 Staklena flašica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY930/01 Staklena flašica za bebu

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. 0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011