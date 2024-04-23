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Sve serije

  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi

Philips Avent Natural ResponseStaklena flašica za bebu

SCY933/01

4.9
| (277) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
Natural Response cucla za prirodnim odgovorom na sisanje pušta mleko samo dok beba aktivno pije. Bebe mogu da piju, gutaju i dišu prema sopstvenom ritmu, kao na dojci. Sve to olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu.
Pogledajte sve prednosti

Cucla koja funkcioniše kao dojka

Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi

  • 1 flašica

  • 8 oz / 240 ml

  • Cucla sa srednjim protokom

  • 3–6 meseci

Bradavica oslobađa mleko kada beba aktivno pije

Bradavica oslobađa mleko kada beba aktivno pije

Bradavica Natural Response radi sa prirodnim ritmom hranjenja vaše bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu. Bradavica ima jedinstveni otvor koji ispušta mleko samo kada beba aktivno pije. Dakle, kada zastanu da progutaju i udahnu, mleko takođe zastaje.

Prirodna bravica sa bradavicom u obliku dojke

Prirodna bravica sa bradavicom u obliku dojke

Široka, meka i fleksibilna bradavica je dizajnirana da oponaša oblik i osećaj dojke, pomažući bebi da je uhvati i da se udobno hrani.

Napravljen tako da smanjuje grčeve i neprijatnosti

Napravljen tako da smanjuje grčeve i neprijatnosti

Ventil za sprečavanje grčeva napravljen je tako da sprečava da vazduh ulazi u bebin stomak tokom hranjenja, kako bi smanjio grčeve i neprijatnost.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

277

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

23/04/2024

Srbija

Srbija

Lep oblik, udobna za drzanje, lako se odrzava

Zato sto imam samo reci hvale bas je super i dosta jak materijal

Prednosti

100posto zadovoljna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY933/01 Staklena flašica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY933/01 Staklena flašica za bebu

23/04/2024

Srbija

Srbija

Prezadovoljni

Sve sto je jednoj mami bitno za njenu bebu. Odlican kvalitet, mekana, laka za odrzavanje, prelep oblik, jednostavna... Laka za drzanje

Prednosti

Sve preporuke

Mane

0

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY933/01 Staklena flašica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY933/01 Staklena flašica za bebu

22/04/2024

Srbija

Srbija

Beba lepo prihvata cuclu

Beba lepo prihvata cuclu, i naročito mi je bitno da i dalje ne odbija da doji,s obzirom da je na kombinovanoj ishrani. Jako dobra karakteristika je i ti da nema ispustanja mleka na cuclu vec mlekce ide samo kada beba vuce,pa je jako korisna naročito za halapljive bebice, ne dolazi do zagrcnuca. Sve pohvale.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY933/01 Staklena flašica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY933/01 Staklena flašica za bebu

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