2 godine garancije
1 flašica
8 oz / 240 ml
Cucla sa srednjim protokom
3–6 meseci
Bradavica Natural Response radi sa prirodnim ritmom hranjenja vaše bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu. Bradavica ima jedinstveni otvor koji ispušta mleko samo kada beba aktivno pije. Dakle, kada zastanu da progutaju i udahnu, mleko takođe zastaje.
Široka, meka i fleksibilna bradavica je dizajnirana da oponaša oblik i osećaj dojke, pomažući bebi da je uhvati i da se udobno hrani.
Ventil za sprečavanje grčeva napravljen je tako da sprečava da vazduh ulazi u bebin stomak tokom hranjenja, kako bi smanjio grčeve i neprijatnost.
4.9
od 5
277
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Kengurica
23/04/2024
Srbija
Deo promocije
Lep oblik, udobna za drzanje, lako se odrzava
Zato sto imam samo reci hvale bas je super i dosta jak materijal
Prednosti
100posto zadovoljna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY933/01 Staklena flašica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY933/01 Staklena flašica za bebu
Bokacu
23/04/2024
Srbija
Deo promocije
Prezadovoljni
Sve sto je jednoj mami bitno za njenu bebu. Odlican kvalitet, mekana, laka za odrzavanje, prelep oblik, jednostavna... Laka za drzanje
Prednosti
Sve preporuke
Mane
0
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY933/01 Staklena flašica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY933/01 Staklena flašica za bebu
Bubica89
22/04/2024
Srbija
Deo promocije
Beba lepo prihvata cuclu
Beba lepo prihvata cuclu, i naročito mi je bitno da i dalje ne odbija da doji,s obzirom da je na kombinovanoj ishrani. Jako dobra karakteristika je i ti da nema ispustanja mleka na cuclu vec mlekce ide samo kada beba vuce,pa je jako korisna naročito za halapljive bebice, ne dolazi do zagrcnuca. Sve pohvale.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY933/01 Staklena flašica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY933/01 Staklena flašica za bebu
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011