2 godine garancije
Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje
Komplet različitih cucli
3 komada
Cucla sa srednjim protokom, cucla sa brzim protokom, cucla sa izuzetno brzim protokom
Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.
Dizajn široke, mekane i savitljive cucle je takav da imitira oblik i osećaj dojke, što bebi pomaže da uhvati cuclu i da se hrani uz prijatan osećaj.
Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.
4.8
od 5
97
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
ciaominn
13/10/2025
Hrvatska
Spas
Moj Ismail jedino hoće ove flašice i sisače… ne znam šta bismo da ih nema iskreno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY963 Sisač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY963 Sisač
Ewelina Ewa
30/03/2025
Polska
Najlepsze smoczki do butelek
Moja córcia z piersi przeszła na butelki Avent i jestem bardzo zadowolona, bo smoczek przypomina pierś mamy oraz nie przelewa mleka, tzn dziecko musi aktywnie ssać, aby mleko leciało, jak przy piersi.
Prednosti
bardzo dobrej jakości bezpieczny silikon
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY963 Smoczek ze średnim przepływem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY963 Smoczek ze średnim przepływem
MamaMikusia
16/03/2025
Polska
Deo promocije
Smoczek Natural Philips
Czemu wybrała 5 gwiazdek ? Mój synek odkąd jest na świecie używamy smoczków z Philipsa i są najlepsze dla niego
Prednosti
Dziecko się nie dławi
Mane
Nie ma wad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY960/03 zestaw z 3 różnymi przepływami
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY960/03 zestaw z 3 różnymi przepływami
U poređenju sa prethodnom ambalažom.
Na osnovu globalne godišnje prodaje pakovanja cucli, uz neto težinu plastične kutije za cucle.
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011.