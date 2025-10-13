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  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena
  • Svaka beba je jedinstvena

Philips Avent Natural ResponseCucla

SCY960/03

4.8
| (97) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Svaka beba je jedinstvena
Ovaj paket vam pomaže da nađete najbolji ritam za svoju bebu i omogućava lake promene kako se potrebe bebe menjaju tokom njezinog razvoja. Godine su samo jedan od indikatora jer svaka beba ima sopstveni ritam pijenja.
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Svaka beba je jedinstvena

  • Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje

  • Komplet različitih cucli

  • 3 komada

  • Cucla sa srednjim protokom, cucla sa brzim protokom, cucla sa izuzetno brzim protokom

Cucla pušta mleko samo dok beba aktivno pije

Cucla pušta mleko samo dok beba aktivno pije

Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.

Prirodno hvatanje pomoću cucle u obliku dojke

Prirodno hvatanje pomoću cucle u obliku dojke

Dizajn široke, mekane i savitljive cucle je takav da imitira oblik i osećaj dojke, što bebi pomaže da uhvati cuclu i da se hrani uz prijatan osećaj.

Pronalaženje prave cucle je važno

Pronalaženje prave cucle je važno

Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

97

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

2

13/10/2025

Hrvatska

Hrvatska

Spas

Moj Ismail jedino hoće ove flašice i sisače… ne znam šta bismo da ih nema iskreno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY963 Sisač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY963 Sisač

30/03/2025

Polska

Polska

Najlepsze smoczki do butelek

Moja córcia z piersi przeszła na butelki Avent i jestem bardzo zadowolona, bo smoczek przypomina pierś mamy oraz nie przelewa mleka, tzn dziecko musi aktywnie ssać, aby mleko leciało, jak przy piersi.

Prednosti

bardzo dobrej jakości bezpieczny silikon

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY963 Smoczek ze średnim przepływem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY963 Smoczek ze średnim przepływem

16/03/2025

Polska

Polska

Smoczek Natural Philips

Czemu wybrała 5 gwiazdek ? Mój synek odkąd jest na świecie używamy smoczków z Philipsa i są najlepsze dla niego

Prednosti

Dziecko się nie dławi

Mane

Nie ma wad

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY960/03 zestaw z 3 różnymi przepływami

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY960/03 zestaw z 3 różnymi przepływami

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Odricanje od odgovornosti

  1. U poređenju sa prethodnom ambalažom.

  2. Na osnovu globalne godišnje prodaje pakovanja cucli, uz neto težinu plastične kutije za cucle.

  3. 0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011.