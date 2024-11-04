2 godine garancije
Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje
2 komada
Cucla sa izuzetno sporim protokom
Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.
Dizajn široke, mekane i savitljive cucle je takav da imitira oblik i osećaj dojke, što bebi pomaže da uhvati cuclu i da se hrani uz prijatan osećaj.
Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.
4.7
od 5
40
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Joana K.
04/11/2024
Polska
Deo promocije
Najlepszy smoczek początkowy
Idealna "przepustowość" smoczka. Synek przyjał go bez problemu :)
Prednosti
Bardzo delikatny materiał, dziecko szybko i łatwo łapie smoczek do buzi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Aga99
16/10/2024
Polska
Deo promocije
Smoczki do butelki są ekstra !
Te smoczki do butelki Avent są naprawdę świetne ! Miękkie i córka odrazu je zaakceptowała
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Szasiakate
14/10/2024
Polska
Deo promocije
Polecam
Smoczek do butelki, który świetnie sprawdza się u noworodka. Nie zaburza odruchu ssania malucha więc nie ma konieczności z rezygnacji z karmienia piersią i jednocześnie można podawać mleko kiedy nie ma mnie w pobliżu. Łatwy do czyszczenia, ma odpowiedni kształt, który pasuje dziecku.
Prednosti
Kształt, wolny przepływ, łatwy w czyszczeniu
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY961 z bardzo wolnym przepływem
U poređenju sa prethodnom ambalažom.
Na osnovu globalne godišnje prodaje pakovanja cucli, uz neto težinu plastične kutije za cucle.
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011.