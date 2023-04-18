2 godine garancije
Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje
2 komada
Cucla sa sporim protokom
0-3m
Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.
Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.
Dizajn široke, mekane i savitljive cucle je takav da imitira oblik i osećaj dojke, što bebi pomaže da uhvati cuclu i da se hrani uz prijatan osećaj.
4.9
od 5
42
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Лори
18/04/2023
България
Невероятен е!
Биберона е много близо до женското зърно. Направен е така, че когато засмуче бебето - пуска мляко, когато спре - спира и млякото. Самият биберон е мек и широк, и дава усещане за естествена гърда. Впечатлена съм! Наистина няма излишен въздух!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY962 Биберон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY962 Биберон
Joanna Kaa
25/10/2024
Polska
Dziecko zaakceptowało smoka bez problemu
Wygodny smoczek, synkowi od razu przypasował. Łatwo go łapie. Delikatny i przepływ w sam raz.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
janusagaaa
17/10/2024
Polska
Deo promocije
Ekstra !
Te smoczki są naprawdę super i bardzo polecam ! Dziecko łatwo chwyta smoczek i nic nie wylewa się z buzi podczas jedzenia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
U poređenju sa prethodnom ambalažom.
Na osnovu globalne godišnje prodaje pakovanja cucli, uz neto težinu plastične kutije za cucle.
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011.