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  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja

Philips Avent Natural ResponseCucla

SCY962/02

4.9
| (42) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Za iskustvo hranjenja poput dojenja
Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje otpušta mleko samo dok beba aktivno pije. Bebe mogu da piju, gutaju i dišu prema sopstvenom ritmu, kao na dojci. Sve to olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu.
Pogledajte sve prednosti

Cucla koja funkcioniše kao dojka

Za iskustvo hranjenja poput dojenja

  • Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje

  • 2 komada

  • Cucla sa sporim protokom

  • 0-3m

Cucla pušta mleko samo dok beba aktivno pije

Cucla pušta mleko samo dok beba aktivno pije

Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.

Pronalaženje prave cucle je važno

Pronalaženje prave cucle je važno

Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.

Prirodno hvatanje pomoću cucle u obliku dojke

Prirodno hvatanje pomoću cucle u obliku dojke

Dizajn široke, mekane i savitljive cucle je takav da imitira oblik i osećaj dojke, što bebi pomaže da uhvati cuclu i da se hrani uz prijatan osećaj.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

42

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

18/04/2023

България

България

Невероятен е!

Биберона е много близо до женското зърно. Направен е така, че когато засмуче бебето - пуска мляко, когато спре - спира и млякото. Самият биберон е мек и широк, и дава усещане за естествена гърда. Впечатлена съм! Наистина няма излишен въздух!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY962 Биберон

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY962 Биберон

25/10/2024

Polska

Polska

Dziecko zaakceptowało smoka bez problemu

Wygodny smoczek, synkowi od razu przypasował. Łatwo go łapie. Delikatny i przepływ w sam raz.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

17/10/2024

Polska

Polska

Ekstra !

Te smoczki są naprawdę super i bardzo polecam ! Dziecko łatwo chwyta smoczek i nic nie wylewa się z buzi podczas jedzenia

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

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Odricanje od odgovornosti

  1. U poređenju sa prethodnom ambalažom.

  2. Na osnovu globalne godišnje prodaje pakovanja cucli, uz neto težinu plastične kutije za cucle.

  3. 0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011.