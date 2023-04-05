2 godine garancije
Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje
2 komada
Cucla sa brzim protokom
6m+
Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.
Ventil protiv grčeva je dizajniran da tokom hranjenja drži vazduh dalje od bebinog stomaka, kako bi pomogao u smanjenju grčeva i nelagodnosti.
Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.
5.0
od 5
123
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
NataJ88
05/04/2023
Srbija
Ovaj proizvod mi se bas dopada
Cucle su odlične jer imitiariju sisanje, jer ne dozvoljavaju da mleko curi samo iz flasice.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY964/02 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY964/02 Cucla
Nina993
05/04/2023
Srbija
Sjajne cucle!
Obozavamo Natural Response cucle. Nasa beba se ne muci, nema stucanja i pravi pauzu kad god joj odgovara. Svaka preporuka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY964/02 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY964/02 Cucla
Little Sarah
05/04/2023
Srbija
Ove nove cucle su sjajne
Sve mame koje doje zele da kada njihova beba koristi flasicu da cucla bude sto pribliznija dojci, ove cucle su sjajne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY964/02 Cucla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY964/02 Cucla
U poređenju sa prethodnom ambalažom.
Na osnovu globalne godišnje prodaje pakovanja cucli, uz neto težinu plastične kutije za cucle.
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011.