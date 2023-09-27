2 godine garancije
Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje
2 komada
Cucla sa izuzetno brzim protokom
Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.
Ventil protiv grčeva je dizajniran da tokom hranjenja drži vazduh dalje od bebinog stomaka, kako bi pomogao u smanjenju grčeva i nelagodnosti.
Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.
5.0
od 5
112
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
SVidic
27/09/2023
Hrvatska
Odlican odabir za bebe
Sisac omogucava bebi kvalitetnije hranjenje,pomaze kod bljuckanja i grceva.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY965 Sisač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY965 Sisač
Daqna_
19/07/2024
България
Всички продукти са Страхотни на филипс!
Ползваме ги от новородени и продължаваме да ги ползваме за нашият син и сме много доволни!
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY965 Биберон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY965 Биберон
VasDen
18/07/2024
България
Много сме доволни
Моето момче ги хареса най-много. Пробвахме и други варианти, но тези са му любими.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY965 Биберон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY965 Биберон
U poređenju sa prethodnom ambalažom.
Na osnovu globalne godišnje prodaje pakovanja cucli, uz neto težinu plastične kutije za cucle.
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011.