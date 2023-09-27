ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja

Philips Avent Natural ResponseCucla

SCY965/02

5
| (112) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Za iskustvo hranjenja poput dojenja
Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje otpušta mleko samo dok beba aktivno pije. Bebe mogu da piju, gutaju i dišu prema sopstvenom ritmu, kao na dojci. Sve to olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu.
Pogledajte sve prednosti

Cucla koja funkcioniše kao dojka

Za iskustvo hranjenja poput dojenja

  • Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje

  • 2 komada

  • Cucla sa izuzetno brzim protokom

Cucla pušta mleko samo dok beba aktivno pije

Cucla pušta mleko samo dok beba aktivno pije

Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.

Dizajniran da smanji grčeve i nelagodnost

Dizajniran da smanji grčeve i nelagodnost

Ventil protiv grčeva je dizajniran da tokom hranjenja drži vazduh dalje od bebinog stomaka, kako bi pomogao u smanjenju grčeva i nelagodnosti.

Pronalaženje prave cucle je važno

Pronalaženje prave cucle je važno

Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

112

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

27/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlican odabir za bebe

Sisac omogucava bebi kvalitetnije hranjenje,pomaze kod bljuckanja i grceva.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY965 Sisač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY965 Sisač

19/07/2024

България

България

Всички продукти са Страхотни на филипс!

Ползваме ги от новородени и продължаваме да ги ползваме за нашият син и сме много доволни!

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY965 Биберон

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY965 Биберон

18/07/2024

България

България

Много сме доволни

Моето момче ги хареса най-много. Пробвахме и други варианти, но тези са му любими.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY965 Биберон

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY965 Биберон

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. U poređenju sa prethodnom ambalažom.

  2. Na osnovu globalne godišnje prodaje pakovanja cucli, uz neto težinu plastične kutije za cucle.

  3. 0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011.