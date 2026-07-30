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Sve serije

  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
  • Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi

Philips Avent Natural ResponseCucla

SCY966/02

5
| (64) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi
Natural Response cucla za prirodnim odgovorom na sisanje otpušta mleko samo dok beba aktivno pije. Bebe mogu da piju, gutaju i dišu prema sopstvenom ritmu, kao na dojci. Sve to olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu.
Pogledajte sve prednosti

Cucla koja funkcioniše kao dojka

Podržava ritam pijenja svojstven samoj bebi

  • Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje

  • 2 komada

  • Debela cucla za hranjenje

Cucla pušta mleko samo dok beba aktivno pije

Cucla pušta mleko samo dok beba aktivno pije

Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.

Prirodno hvatanje pomoću cucle u obliku dojke

Prirodno hvatanje pomoću cucle u obliku dojke

Dizajn široke, mekane i savitljive cucle je takav da imitira oblik i osećaj dojke, što bebi pomaže da uhvati cuclu i da se hrani uz prijatan osećaj.

Dizajniran da smanji grčeve i nelagodnost

Dizajniran da smanji grčeve i nelagodnost

Ventil protiv grčeva je dizajniran da tokom hranjenja drži vazduh dalje od bebinog stomaka, kako bi pomogao u smanjenju grčeva i nelagodnosti.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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5.0

od 5

64

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/07/2026

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Рекомендую до покупки.

Все чудового, гарна ціна та якісний товар. Дитині підходить.

Prednosti

Ціна доступна , якість хороша

Mane

Недоліків немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік

Date of Use 2024-02-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік

Date of Use 2024-02-13

07/11/2024

Polska

Polska

Smoczek

Jest dla mnie numer jeden stosuje już od dawna i polecam

Prednosti

Pozytywne

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY966/02 Smoczek do kaszek i gęstych pokarmów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY966/02 Smoczek do kaszek i gęstych pokarmów

29/10/2024

Polska

Polska

Smoczek Philips

Philips Avent Responsywny Smoczek Natural to świetny wybór dla maluszków powyżej 6. miesiąca życia. Idealnie sprawdza się do kaszek i gęstszych pokarmów, co ułatwia rozszerzanie diety. Smoczek jest elastyczny i zaprojektowany tak, by naśladować naturalny sposób ssania, co zapewnia dziecku komfort i przyjemność podczas karmienia. Rodzice doceniają go za wysoką jakość wykonania, trwałość i łatwość czyszczenia. To produkt, który w pełni spełnia oczekiwania, co potwierdzają pozytywne opinie użytkowników. Zdecydowanie polecam!

Prednosti

Kaszka ze smoczka leci prawidłowo

Mane

Nie ma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY966/02 Smoczek do kaszek i gęstych pokarmów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY966/02 Smoczek do kaszek i gęstych pokarmów

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Odricanje od odgovornosti

  1. U poređenju sa prethodnom ambalažom.

  2. Na osnovu globalne godišnje prodaje pakovanja cucli, uz neto težinu plastične kutije za cucle.

  3. 0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011.