2 godine garancije
Cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje
2 komada
Debela cucla za hranjenje
Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.
Dizajn široke, mekane i savitljive cucle je takav da imitira oblik i osećaj dojke, što bebi pomaže da uhvati cuclu i da se hrani uz prijatan osećaj.
Ventil protiv grčeva je dizajniran da tokom hranjenja drži vazduh dalje od bebinog stomaka, kako bi pomogao u smanjenju grčeva i nelagodnosti.
5.0
od 5
64
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ROMAN1982
30/07/2026
Україна
Verifikovani kupac
Рекомендую до покупки.
Все чудового, гарна ціна та якісний товар. Дитині підходить.
Prednosti
Ціна доступна , якість хороша
Mane
Недоліків немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік
Date of Use 2024-02-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY966/02 Соска Natural Природний Потік
Date of Use 2024-02-13
andzia_2304
07/11/2024
Polska
Deo promocije
Smoczek
Jest dla mnie numer jeden stosuje już od dawna i polecam
Prednosti
Pozytywne
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY966/02 Smoczek do kaszek i gęstych pokarmów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY966/02 Smoczek do kaszek i gęstych pokarmów
Mama Mikołaja
29/10/2024
Polska
Deo promocije
Smoczek Philips
Philips Avent Responsywny Smoczek Natural to świetny wybór dla maluszków powyżej 6. miesiąca życia. Idealnie sprawdza się do kaszek i gęstszych pokarmów, co ułatwia rozszerzanie diety. Smoczek jest elastyczny i zaprojektowany tak, by naśladować naturalny sposób ssania, co zapewnia dziecku komfort i przyjemność podczas karmienia. Rodzice doceniają go za wysoką jakość wykonania, trwałość i łatwość czyszczenia. To produkt, który w pełni spełnia oczekiwania, co potwierdzają pozytywne opinie użytkowników. Zdecydowanie polecam!
Prednosti
Kaszka ze smoczka leci prawidłowo
Mane
Nie ma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY966/02 Smoczek do kaszek i gęstych pokarmów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Responsywny Smoczek Natural SCY966/02 Smoczek do kaszek i gęstych pokarmów
U poređenju sa prethodnom ambalažom.
Na osnovu globalne godišnje prodaje pakovanja cucli, uz neto težinu plastične kutije za cucle.
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011.