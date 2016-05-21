Obustavljeno
3.7
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
tomik68
21/05/2016
Česká republika
Jednoduchost, spolehlivost a výkon.
Výrobek má skvělé vlastnosti. Používám ho pro poslech muziky i pro telefonování, jak v notebooku tak v chytrém telefonu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB3185BK Bluetooth Headset
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB3185BK Bluetooth Headset
supa
07/02/2017
Polska
Średnio
Podczas połączenia Bluetooth w tle słychać wyraźne szumy - zakłócenia. Porównałem ze słuchawkami konkurencji z podobnej półki cenowej i nic w nich nie szumi. Słuchawki nie posiadają również gniazdka 3,5mm i przewodu audio. W opisie jest błąd.
Ova recenzija je napisana za SHB3185BK Bluetooth Headset
Ova recenzija je napisana za SHB3185BK Bluetooth Headset
ola1980
07/02/2017
Polska
Średnio
Podczas połączenia Bluetooth w tle słychać wyraźne szumy - zakłócenia. Porównałem ze słuchawkami konkurencji z podobnej półki cenowej i nic w nich nie szumi. Słuchawki nie posiadają również gniazdka 3,5mm i przewodu audio. W opisie jest błąd.
Ova recenzija je napisana za SHB3185BK Bluetooth Headset
Ova recenzija je napisana za SHB3185BK Bluetooth Headset