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Obustavljeno

SHB3185BK Bluetooth Headset

SHB3185BK/00

3.7

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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3.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

21/05/2016

Česká republika

Česká republika

Jednoduchost, spolehlivost a výkon.

Výrobek má skvělé vlastnosti. Používám ho pro poslech muziky i pro telefonování, jak v notebooku tak v chytrém telefonu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB3185BK Bluetooth Headset

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB3185BK Bluetooth Headset

07/02/2017

Polska

Polska

Średnio

Podczas połączenia Bluetooth w tle słychać wyraźne szumy - zakłócenia. Porównałem ze słuchawkami konkurencji z podobnej półki cenowej i nic w nich nie szumi. Słuchawki nie posiadają również gniazdka 3,5mm i przewodu audio. W opisie jest błąd.

Ova recenzija je napisana za SHB3185BK Bluetooth Headset

Ova recenzija je napisana za SHB3185BK Bluetooth Headset

07/02/2017

Polska

Polska

Średnio

Podczas połączenia Bluetooth w tle słychać wyraźne szumy - zakłócenia. Porównałem ze słuchawkami konkurencji z podobnej półki cenowej i nic w nich nie szumi. Słuchawki nie posiadają również gniazdka 3,5mm i przewodu audio. W opisie jest błąd.

Ova recenzija je napisana za SHB3185BK Bluetooth Headset

Ova recenzija je napisana za SHB3185BK Bluetooth Headset

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