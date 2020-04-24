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Sve serije

  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.

Obustavljeno

Bežične Bluetooth® slušalice

SHB4205WT/00

4.5
| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
Prepustite se slobodi koju pruža mala težina. Oslobođeni kablova koji vas sputavaju. Slušalice sa trakom za vrat Philips Flite Hyprlite Wireless toliko su tanke i lagane da ih skoro i ne osećate u ušima.
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Slušalice koje prkose gravitaciji

Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.

  • Drajveri od 12,2 mm / otvoreni dizajn

  • Za unutrašnjost uha

Elegantni sjajni metalik detalji

Elegantni sjajni metalik detalji

Kultni dizajn sa svežim, modernim detaljima visokog sjaja.

Daljinsko upravljanje za pozive bez upotrebe ruku i muziku

Daljinsko upravljanje za pozive bez upotrebe ruku i muziku

Daljinsko upravljanje lako za korišćenje omogućava puštanje ili pauziranje numera i odgovaranje na pozive jednostavnim pritiskom na taster.

Bas cev za bogati bas

Bas cev za bogati bas

Inovativne bas cevi u umetku za uvo povećavaju protok vazduha da bi reprodukovale duboki, bogati bas.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Są naprawdę super

Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/05/2019

Polska

Polska

Super sprzęt

Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

05/03/2019

Polska

Polska

Wspaniałe słuchawki!

Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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