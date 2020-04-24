2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 12,2 mm / otvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
Kultni dizajn sa svežim, modernim detaljima visokog sjaja.
Daljinsko upravljanje lako za korišćenje omogućava puštanje ili pauziranje numera i odgovaranje na pozive jednostavnim pritiskom na taster.
Inovativne bas cevi u umetku za uvo povećavaju protok vazduha da bi reprodukovale duboki, bogati bas.
4.5
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Są naprawdę super
Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Mm27
17/05/2019
Polska
Super sprzęt
Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
kiwka
05/03/2019
Polska
Wspaniałe słuchawki!
Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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