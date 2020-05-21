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Sve serije

  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.

Obustavljeno

FliteBežične Bluetooth® slušalice

SHB4405BK/00

5
| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
Slušalice Philips Flite Ultrlite Wireless neverovatno su lagane, ali i iznenađujuće snažne. Oslobađaju vas kablova koji vas sputavaju, tanke su i kompaktne, sa ravnim, sklapajućim dizajnom koji ih čini savršenim saputnikom gde god da krenete.
Pogledajte sve prednosti

Slušalice koje prkose gravitaciji

Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.

  • Drajveri od 32mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje na ušima

  • Mekani jastučići za uši

  • Ravno sklapanje

Snažni drajveri zvučnika od 32 mm za jasan zvuk

Snažni drajveri zvučnika od 32 mm za jasan zvuk

Snažni drajveri zvučnika od 32 mm reprodukuju jasan i oštar zvuk i dubok i bogat bas.

Daljinsko upravljanje za pozive bez upotrebe ruku i muziku

Daljinsko upravljanje za pozive bez upotrebe ruku i muziku

Daljinsko upravljanje lako za korišćenje omogućava puštanje ili pauziranje numera i odgovaranje na pozive jednostavnim pritiskom na taster.

Mekani jastučići za uši pružaju udobnost pri dugom nošenju

Mekani jastučići za uši pružaju udobnost pri dugom nošenju

Mekani jastučići za uši i nagnuti drajveri idealni su za udobnost pri dugom nošenju.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Designová kompaktní sluchátka

Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!

Prednosti

Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon

Mane

Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

28/12/2017

România

România

Excelente

Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

12/05/2017

România

România

Verifikovani kupac

surprinzatoare

casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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