2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 32mm / zatvoreni dizajn
Nošenje na ušima
Mekani jastučići za uši
Ravno sklapanje
Snažni drajveri zvučnika od 32 mm reprodukuju jasan i oštar zvuk i dubok i bogat bas.
Daljinsko upravljanje lako za korišćenje omogućava puštanje ili pauziranje numera i odgovaranje na pozive jednostavnim pritiskom na taster.
Mekani jastučići za uši i nagnuti drajveri idealni su za udobnost pri dugom nošenju.
5.0
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
tom4lbrecht
21/05/2020
Česká republika
Designová kompaktní sluchátka
Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!
Prednosti
Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon
Mane
Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
dorustory
28/12/2017
România
Excelente
Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan1973
12/05/2017
România
Verifikovani kupac
surprinzatoare
casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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