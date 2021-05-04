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Obustavljeno

SHB4805DC Wireless Bluetooth® headphones

SHB4805DC/00

3

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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Snažni drajveri zvučnika od 32 mm za jasan zvuk

Snažni drajveri zvučnika od 32 mm za jasan zvuk

Snažni drajveri zvučnika od 32 mm reprodukuju jasan i oštar zvuk i dubok i bogat bas.

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Komentari

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3.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
4
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé… Do té doby co šly zapnout

Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…

Prednosti

Zvuk. Baterie

Mane

Konektor on / off

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Datum upotrebe 2020-05-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Datum upotrebe 2020-05-04

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