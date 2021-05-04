Obustavljeno
SHB4805DC/00
Snažni drajveri zvučnika od 32 mm reprodukuju jasan i oštar zvuk i dubok i bogat bas.
3.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Mejla27
04/05/2021
Česká republika
Skvělé… Do té doby co šly zapnout
Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…
Prednosti
Zvuk. Baterie
Mane
Konektor on / off
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Datum upotrebe 2020-05-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Datum upotrebe 2020-05-04