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SHB4805RG Wireless Bluetooth® headphones
Obustavljeno
SHB4805RG/00
Snažni drajveri zvučnika od 32 mm reprodukuju jasan i oštar zvuk i dubok i bogat bas.
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