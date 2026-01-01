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SHB4805RG Wireless Bluetooth® headphones

SHB4805RG/00

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Snažni drajveri zvučnika od 32 mm za jasan zvuk

Snažni drajveri zvučnika od 32 mm za jasan zvuk

Snažni drajveri zvučnika od 32 mm reprodukuju jasan i oštar zvuk i dubok i bogat bas.

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