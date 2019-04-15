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Obustavljeno

SHB5250BK Bluetooth Headset

SHB5250BK/00

3.2
| (5) Komentari
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3.2

od 5

5

Komentari

2

15/04/2019

România

România

Raport excelent pret-performanta

Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.

Ova recenzija je napisana za SHB5250BK Cască Bluetooth

Ova recenzija je napisana za SHB5250BK Cască Bluetooth

26/03/2018

Polska

Polska

Moje pierwsze słuchawki bluetooth

W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

12/08/2019

România

România

Designul castii lasa de dorit

Dificil de tinut la ureche si foarte incomode datorita faptului ca nu sunt invelite cu un material soft. Calitatea sunetului ok

Ova recenzija je napisana za SHB5250BK Cască Bluetooth

Ova recenzija je napisana za SHB5250BK Cască Bluetooth

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