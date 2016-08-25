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Obustavljeno

SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

SHB5500BK/00

3.6

| (10) Komentari

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3.6

od 5

10

Komentari

4
2

25/08/2016

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki w tej klasie cenowej

Słuchawki są dosyć kompaktowe, nie odstają od głowy na 20cm. Jakość dźwięku jest bardzo zadowalająca, jak na słuchawki bluetooth w tej cenie. Niska jakość dźwięku u przedmówców może wynikać ze słabego nadajnika bluetooth. Zaobserwowałem taką sytuację przy zewnętrznym tanim nadajniku do komputera stacjonarnego i w starym laptopie. Przy wykorzystaniu Bluetooth 4.0 w nowym laptopie problem nie występuje, korzystając z tych samych aplikacji. Ktoś kto napisał, że słuchawki wbijają się w głowę, chyba nie miał na głowie słychawek które na prawdę się wbijają... Owszem, muszą się trzymać, żeby nie spaść, ale nie jest to nadmierny ucisk (proponuję w jakimś sklepie założyć XX.Y)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

25/08/2016

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki w tej klasie cenowej

Słuchawki są dosyć kompaktowe, nie odstają od głowy na 20cm. Jakość dźwięku jest bardzo zadowalająca, jak na słuchawki bluetooth w tej cenie. Niska jakość dźwięku u przedmówców może wynikać ze słabego nadajnika bluetooth. Zaobserwowałem taką sytuację przy zewnętrznym tanim nadajniku do komputera stacjonarnego i w starym laptopie. Przy wykorzystaniu Bluetooth 4.0 w nowym laptopie problem nie występuje, korzystając z tych samych aplikacji. Ktoś kto napisał, że słuchawki wbijają się w głowę, chyba nie miał na głowie słychawek które na prawdę się wbijają... Owszem, muszą się trzymać, żeby nie spaść, ale nie jest to nadmierny ucisk (proponuję w jakimś sklepie założyć XX.Y)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

17/04/2016

Polska

Polska

tanie dobre sluchawki

Dobra jakość i cena, bluetooth Doskonałe dla graczy i dla słuchaczy. Ja ich dużo używam I bardzo rzadko ładuje je. Jeśli przeczytaliście opis to prawda co tam piszą. Życzę miłego słuchania.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

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