Obustavljeno
SHB5500WT/00
3.6
od 5
10
Komentari
VRx666
25/08/2016
Polska
Bardzo dobre słuchawki w tej klasie cenowej
Słuchawki są dosyć kompaktowe, nie odstają od głowy na 20cm. Jakość dźwięku jest bardzo zadowalająca, jak na słuchawki bluetooth w tej cenie. Niska jakość dźwięku u przedmówców może wynikać ze słabego nadajnika bluetooth. Zaobserwowałem taką sytuację przy zewnętrznym tanim nadajniku do komputera stacjonarnego i w starym laptopie. Przy wykorzystaniu Bluetooth 4.0 w nowym laptopie problem nie występuje, korzystając z tych samych aplikacji. Ktoś kto napisał, że słuchawki wbijają się w głowę, chyba nie miał na głowie słychawek które na prawdę się wbijają... Owszem, muszą się trzymać, żeby nie spaść, ale nie jest to nadmierny ucisk (proponuję w jakimś sklepie założyć XX.Y)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
VRx666
25/08/2016
Polska
Bardzo dobre słuchawki w tej klasie cenowej
Słuchawki są dosyć kompaktowe, nie odstają od głowy na 20cm. Jakość dźwięku jest bardzo zadowalająca, jak na słuchawki bluetooth w tej cenie. Niska jakość dźwięku u przedmówców może wynikać ze słabego nadajnika bluetooth. Zaobserwowałem taką sytuację przy zewnętrznym tanim nadajniku do komputera stacjonarnego i w starym laptopie. Przy wykorzystaniu Bluetooth 4.0 w nowym laptopie problem nie występuje, korzystając z tych samych aplikacji. Ktoś kto napisał, że słuchawki wbijają się w głowę, chyba nie miał na głowie słychawek które na prawdę się wbijają... Owszem, muszą się trzymać, żeby nie spaść, ale nie jest to nadmierny ucisk (proponuję w jakimś sklepie założyć XX.Y)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
kacpershb5500
17/04/2016
Polska
tanie dobre sluchawki
Dobra jakość i cena, bluetooth Doskonałe dla graczy i dla słuchaczy. Ja ich dużo używam I bardzo rzadko ładuje je. Jeśli przeczytaliście opis to prawda co tam piszą. Życzę miłego słuchania.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones