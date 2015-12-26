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Obustavljeno

SHB5900BK Wireless Bluetooth® headphones

SHB5900BK/00

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

26/12/2015

България

България

Монката

Уникални и яка музика,не знаех че такива малки слушалки вадят такъв бас и чиста музика

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

16/11/2015

Polska

Polska

Słuchawki idealne na krótkie podróże

[Employee of philipsglobal] Używam tych słuchawek od ponad miesiąca. Słuchawki dość łatwo łączą się z telefonem za pomocą Bluetooth'a. Słuchawki bardzo łatwo naładować, wystarczy je podłączyć za pomocą USB do komputera. Już kilkadziesiąc minut ładowania wystarcza, żeby swobodnie słuchać muzyki podczas podróży. Wzbudzają duże zainteresowanie, gdyż nie mają standardowego kabelka, tylko zakłąda się je na szyję.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones

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