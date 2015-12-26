Obustavljeno
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Монката
26/12/2015
България
Монката
Уникални и яка музика,не знаех че такива малки слушалки вадят такъв бас и чиста музика
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
Kash23
16/11/2015
Polska
Słuchawki idealne na krótkie podróże
[Employee of philipsglobal] Używam tych słuchawek od ponad miesiąca. Słuchawki dość łatwo łączą się z telefonem za pomocą Bluetooth'a. Słuchawki bardzo łatwo naładować, wystarczy je podłączyć za pomocą USB do komputera. Już kilkadziesiąc minut ładowania wystarcza, żeby swobodnie słuchać muzyki podczas podróży. Wzbudzają duże zainteresowanie, gdyż nie mają standardowego kabelka, tylko zakłąda się je na szyję.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB5900WT Wireless Bluetooth® headphones