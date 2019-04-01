Obustavljeno
SHB5950WT/00
3.5
od 5
6
Komentari
LeSa
01/04/2019
Україна
Я в захваті!!!
Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Bogdan
15/03/2018
Україна
Хороші наушники але працюють рік
Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.
Ova recenzija je napisana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Ova recenzija je napisana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Gvozdika
30/12/2017
Україна
Очень удобные
Звук прекрасный, дизайн красивый, с ними можно и бегать и просто слушать музыку в пути.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth