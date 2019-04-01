после первого включения заметил, что связь с источником сигнала блютуз пропадала на расстоянии 4-5 м. отнёс назад в магазин. заменили на удовлетворительный экземпляр. но и эти наушники проработали всего год и несколько дней. просто умерли во время работы. не включаются и не реагируют на подключение питания. частота использования была где-то раз в неделю или реже.