ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Slika pojedinačnog proizvoda

Obustavljeno

SHB5950WT Bluetooth Headset

SHB5950WT/00

3.5

| (6) Komentari

Pogledajte sve prednosti

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

3.5

od 5

6

Komentari

2

01/04/2019

Україна

Україна

Я в захваті!!!

Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

15/03/2018

Україна

Україна

Хороші наушники але працюють рік

Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.

Ova recenzija je napisana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Ova recenzija je napisana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

30/12/2017

Україна

Україна

Очень удобные

Звук прекрасный, дизайн красивый, с ними можно и бегать и просто слушать музыку в пути.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana