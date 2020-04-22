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Obustavljeno

SHC5100 Wireless HiFi Headphone

SHC5100/10

3.9

| (18) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod

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3.9

od 5

18

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

2

22/04/2020

Polska

Polska

Super do oglądania TV

Potrzebne były słuchawki do oglądania TV w nocy, żeby nie hałasować kiedy inni śpią. Udało się idealnie, są wygodne, bateria starcza na długo a jakość dźwięku jest bardzo dobra. Dużym plusem jest to, że telewizor nie musi mieć bluetooth żeby je podłączyć

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Datum upotrebe 2020-03-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Datum upotrebe 2020-03-22

05/03/2018

Polska

Polska

Bardzo dobre akumulatorki.

Mega super. Z tv 55pus6262 swietny komplet.piekny bass.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHC5100 Wireless HiFi Headphone

15/08/2017

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Polecam

Sprzęt, jak na razie zdaje egzamin, , działa bez zarzutu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHC5100 Wireless HiFi Headphone

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