Obustavljeno
3.9
od 5
18
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
22/04/2020
Polska
Super do oglądania TV
Potrzebne były słuchawki do oglądania TV w nocy, żeby nie hałasować kiedy inni śpią. Udało się idealnie, są wygodne, bateria starcza na długo a jakość dźwięku jest bardzo dobra. Dużym plusem jest to, że telewizor nie musi mieć bluetooth żeby je podłączyć
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Datum upotrebe 2020-03-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Datum upotrebe 2020-03-22
Kryzys10
05/03/2018
Polska
Bardzo dobre akumulatorki.
Mega super. Z tv 55pus6262 swietny komplet.piekny bass.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHC5100 Wireless HiFi Headphone
JanekB
15/08/2017
Polska
Verifikovani kupac
Polecam
Sprzęt, jak na razie zdaje egzamin, , działa bez zarzutu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHC5100 Wireless HiFi Headphone