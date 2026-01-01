2 godine garancije
SHC5200M2/12
Pouzdana digitalna veza
Udobno prianjanje i domet od 30 m
30 sati reprodukcije
Izmenjiva baterija
Ove bežične slušalice za TV su toliko jednostavne za podešavanje da ćete biti spremni za gledanje pre nego što se kokice iskokaju! Jednostavno povežite baznu jedinicu sa televizorom pomoću priloženog kabla od 3,5 mm. Slušalice dolaze unapred uparene sa baznom jedinicom, a jačinu zvuka možete kontrolisati pomoću dugmadi na slušalici.
Ove slušalice za TV koriste digitalnu vezu od 2,4 GHz za prijem signala sa bazne jedinice, tako da vas neće ometati smetnje ako drugi u blizini koriste pametne uređaje ili radio-aparate. Možete čak otići u kuhinju po užinu – domet od 30 m osigurava da ćete i dalje čuti šta se dešava.
Veliki drajveri od 32 mm pružaju oštar zvuk koji vam omogućava da jasno čujete govor i zvučne efekte, dok su zvučne podloge bogate i pune. Smeštate se da gledate film ili planirate maratonsko gledanje serije? Dvoslojna traka za glavu ima unutrašnju traku koja se prilagođava kako bi savršeno pristajala vašoj glavi, a lagane školjke slušalica su meke i udobne.
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