Bez propuštenih trenutaka. Stabilna digitalna veza sa baznom jedinicom.

Ove slušalice za TV koriste digitalnu vezu od 2,4 GHz za prijem signala sa bazne jedinice, tako da vas neće ometati smetnje ako drugi u blizini koriste pametne uređaje ili radio-aparate. Možete čak otići u kuhinju po užinu – domet od 30 m osigurava da ćete i dalje čuti šta se dešava.