ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Slika pojedinačnog proizvoda

Obustavljeno

SHC8535 Wireless hi-fi headphones

SHC8535/10

4

| (10) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod

Pogledajte sve prednosti

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.0

od 5

10

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

1

27/12/2020

Česká republika

Česká republika

Bezproblémové připojení

Měké polstrování , sedí perfekně i při delším poslechu, kvalitní zvuk i dosah, dobíjení a skvělá výdrž

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Datum upotrebe 2018-12-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Datum upotrebe 2018-12-27

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Veliká spokojenost

Bezdratová sluchátka na které je spolehnutí, připojuji je k televizi, radiu i k domácímu kinu. Velice si je pochvalovala i naše 90 letá babička. Konstrukce sluchátek vydržela i nešetrné zacházení Co je až neuvěřitelné, baterie ve sluchátkách vydržely celý rok.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHC8535 Wireless hi-fi headphones

30/12/2016

Lietuva

Lietuva

Puikios ausinės!

Patogios, geros garso kokybės ausinės! Žemi dažniai tikrai puikiai girdimi ausinėse. Kas mane labiausiai nustebino, tai, kad sienos visiškai netrukdo pasiekti ausines nuo stotelės be trukdžių!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana