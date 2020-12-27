Obustavljeno
4.0
od 5
10
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
Kokoška
27/12/2020
Česká republika
Bezproblémové připojení
Měké polstrování , sedí perfekně i při delším poslechu, kvalitní zvuk i dosah, dobíjení a skvělá výdrž
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Datum upotrebe 2018-12-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Datum upotrebe 2018-12-27
bradan
27/02/2019
Česká republika
Veliká spokojenost
Bezdratová sluchátka na které je spolehnutí, připojuji je k televizi, radiu i k domácímu kinu. Velice si je pochvalovala i naše 90 letá babička. Konstrukce sluchátek vydržela i nešetrné zacházení Co je až neuvěřitelné, baterie ve sluchátkách vydržely celý rok.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHC8535 Wireless hi-fi headphones
ale15
30/12/2016
Lietuva
Puikios ausinės!
Patogios, geros garso kokybės ausinės! Žemi dažniai tikrai puikiai girdimi ausinėse. Kas mane labiausiai nustebino, tai, kad sienos visiškai netrukdo pasiekti ausines nuo stotelės be trukdžių!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHC8535 Wireless hi-fi headphones