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Obustavljeno

SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

SHD8600UG/10

3

| (4) Komentari

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3.0

od 5

4

Komentari

3

31/05/2012

Polska

Polska

polecam!

słuchawki bardzo łatwe w obsłudze, świetny rzeczywisty dżwięk, bez zakłóceń, bardzo dobry odbiór w całym mieszkaniu i na balkonie :-) - polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt średniej jakości

Podczas chodzenia po mieszkaniu w założonych słuchawkach słychać trzaski /hałas spowodowany ruszaniem się elementu nausznego utrzymującego je na głowie. Ponadto problemem jest kładzenie ich na ładowarce, wymaga to parę podejść by trafić na styki i zamknąć obwód ładowania. To nie jest dopracowane. Po za tym luźno.

Ova recenzija je napisana za SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Ova recenzija je napisana za SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

03/06/2015

Polska

Polska

Ten produkt ma wady materiałowe !!!

Słuchawki kupiłem ponad dwa lata temu. Byłem bardzo zadowolony z jakości dźwięku który przy transmisji cyfrowej był bez szumów. Słuchawki używam sporadycznie można by powiedzieć średnio raz na 2 tygodnie gdzieś tak około godziny tak więc nie są jakoś mocno eksploatowane. Jakie było moje zdziwienie kiedy to nauszniki oraz pałąk przylegający do głowy a właściwie materiał którym są pokryte zaczął obłazić. Jest to jakaś "ekologiczna skóra" która po ponad 2 letnim okresie ulega biodegradacji. Po kontakcie z firmą Philips otrzymałem informację że nie są w stanie mi pomóc. Kupiłeś słuchawki to teraz się bujaj. My(Philips) mamy Twoją kasę a Ty masz słuchawki z wadą materiałową i to już Twój problem. Zaznaczę że w serwisie powiedziano mi że nie są to części wymienne i nie ma opcji aby sobie zakupić nowe i wymienić. Tak więc jeśli słuchawki chcesz mieć na dwa lata to polecam. Jeśli na dłużej to będziesz miał je jakbyś wyciągnął je z kosz na śmieci. Porażka i żenada w zachowaniu firmy Philips.

Ova recenzija je napisana za SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Ova recenzija je napisana za SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

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