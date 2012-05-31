Obustavljeno
SHD8600UG/10
3.0
od 5
4
Komentari
Andrzejaaa
31/05/2012
Polska
polecam!
słuchawki bardzo łatwe w obsłudze, świetny rzeczywisty dżwięk, bez zakłóceń, bardzo dobry odbiór w całym mieszkaniu i na balkonie :-) - polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Tomasz17
07/11/2013
Polska
Produkt średniej jakości
Podczas chodzenia po mieszkaniu w założonych słuchawkach słychać trzaski /hałas spowodowany ruszaniem się elementu nausznego utrzymującego je na głowie. Ponadto problemem jest kładzenie ich na ładowarce, wymaga to parę podejść by trafić na styki i zamknąć obwód ładowania. To nie jest dopracowane. Po za tym luźno.
Ova recenzija je napisana za SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Ova recenzija je napisana za SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
grex72
03/06/2015
Polska
Ten produkt ma wady materiałowe !!!
Słuchawki kupiłem ponad dwa lata temu. Byłem bardzo zadowolony z jakości dźwięku który przy transmisji cyfrowej był bez szumów. Słuchawki używam sporadycznie można by powiedzieć średnio raz na 2 tygodnie gdzieś tak około godziny tak więc nie są jakoś mocno eksploatowane. Jakie było moje zdziwienie kiedy to nauszniki oraz pałąk przylegający do głowy a właściwie materiał którym są pokryte zaczął obłazić. Jest to jakaś "ekologiczna skóra" która po ponad 2 letnim okresie ulega biodegradacji. Po kontakcie z firmą Philips otrzymałem informację że nie są w stanie mi pomóc. Kupiłeś słuchawki to teraz się bujaj. My(Philips) mamy Twoją kasę a Ty masz słuchawki z wadą materiałową i to już Twój problem. Zaznaczę że w serwisie powiedziano mi że nie są to części wymienne i nie ma opcji aby sobie zakupić nowe i wymienić. Tak więc jeśli słuchawki chcesz mieć na dwa lata to polecam. Jeśli na dłużej to będziesz miał je jakbyś wyciągnął je z kosz na śmieci. Porażka i żenada w zachowaniu firmy Philips.
Ova recenzija je napisana za SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Ova recenzija je napisana za SHD8600UG Wireless HiFi Headphone