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  • Muzika koja pokreće. Jasni razgovori.
  • Muzika koja pokreće. Jasni razgovori.
  • Muzika koja pokreće. Jasni razgovori.

Obustavljeno

Slušalice sa mikrofonom za unutrašnjost uha

SHE1405BK/10

3.5
| (4) Komentari
Muzika koja pokreće. Jasni razgovori.
Za tren prelađite sa plejliste, na podcast ili poziv. Savršeno podešeni neodimijumski akustički drajveri i pasivno redukovanje buke daju jasan zvuk. Ostvarite savršeno prianjanje uz izmenjive umetke za uši u tri veličine.
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Muzika koja pokreće. Jasni razgovori.

Muzika koja pokreće. Jasni razgovori.

Jasan zvuk

Prepustite se podcast sadržajima. Neka vas ponese muzika. Ovalna akustička cev i tri veličine izmenjivih gumenih umetaka za uši daju savršeno prianjanje. Udobno slušajte i uživajte u solidnoj pasivnoj izolaciji buke.

Daljinski upravljač na kablu. Lako se prebacujte između plejliste i poziva.

Odgovorite na poziv, pauzirajte plejlistu. Sve to bez uzimanja pametnog telefona zahvaljujući daljinskom upravljaču na kablu.

Dužina kabla od 1,2 m

Ove slušalice za unutrašnjost uha imaju kabl od 1,2 m. Mekano gumeno ojačanje između slušalica i kablova štiti vezu i garantuje reprodukciju bez prekida.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.5

od 5

4

Komentari

4
2

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный звук.

Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.

Prednosti

Цена. качество звука.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

22/04/2020

Polska

Polska

Spoko

Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.

Prednosti

jakość, cena

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

12/10/2017

Polska

Polska

Trzeszcząca słabizna za marne grosze.

Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.

Ova recenzija je napisana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Ova recenzija je napisana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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