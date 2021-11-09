2 godine garancije
Obustavljeno
SHE1405BK/10
Prepustite se podcast sadržajima. Neka vas ponese muzika. Ovalna akustička cev i tri veličine izmenjivih gumenih umetaka za uši daju savršeno prianjanje. Udobno slušajte i uživajte u solidnoj pasivnoj izolaciji buke.
Odgovorite na poziv, pauzirajte plejlistu. Sve to bez uzimanja pametnog telefona zahvaljujući daljinskom upravljaču na kablu.
Ove slušalice za unutrašnjost uha imaju kabl od 1,2 m. Mekano gumeno ojačanje između slušalica i kablova štiti vezu i garantuje reprodukciju bez prekida.
3.5
od 5
4
Komentari
09/11/2021
Україна
Отличный звук.
Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.
Prednosti
Цена. качество звука.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
22/04/2020
Polska
Spoko
Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.
Prednosti
jakość, cena
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Beater
12/10/2017
Polska
Trzeszcząca słabizna za marne grosze.
Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.
Ova recenzija je napisana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Ova recenzija je napisana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem