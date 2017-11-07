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SHE3010WT Earbud headphones

SHE3010WT/00

4.3
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
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4.3

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/11/2017

Polska

Polska

Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu

To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3010BK Słuchawki douszne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3010BK Słuchawki douszne

03/02/2017

România

România

Raport pret/calitate decent

Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

07/07/2016

Polska

Polska

W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)

Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3010BK Słuchawki douszne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3010BK Słuchawki douszne

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  • Povrat u roku od 30 dana