Obustavljeno
5.0
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Кирилл
02/02/2019
Україна
Всё очень классно.
[Employee of philipsglobal] Подскажите, где я могу купить или заказать корпус для динамика. Роздавил его случайно, выкидывать не хочется.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3205BL Навушники-вкладиші
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3205BL Навушники-вкладиші
MaciekMM
30/09/2018
Polska
Spełniają swoje zadanie.
14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3205BL Słuchawki douszne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3205BL Słuchawki douszne
Jacki
31/12/2017
Polska
Idealnie
Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3205BK Słuchawki douszne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3205BK Słuchawki douszne