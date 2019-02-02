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SHE3205BL In-Ear Headphones

SHE3205BL/00

5

| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/02/2019

Україна

Україна

Всё очень классно.

[Employee of philipsglobal] Подскажите, где я могу купить или заказать корпус для динамика. Роздавил его случайно, выкидывать не хочется.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3205BL Навушники-вкладиші

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3205BL Навушники-вкладиші

30/09/2018

Polska

Polska

Spełniają swoje zadanie.

14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3205BL Słuchawki douszne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3205BL Słuchawki douszne

31/12/2017

Polska

Polska

Idealnie

Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3205BK Słuchawki douszne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3205BK Słuchawki douszne

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