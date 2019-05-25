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Obustavljeno

SHE3700BK Headphones

SHE3700BK/00

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
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Veliki bas i jasan zvuk kroz efikasne drajvere

Veliki bas i jasan zvuk kroz efikasne drajvere

Philips Vibes slušalice za unutrašnjost uha poseduju efikasne drajvere unutar kompaktnog dizajna. Savršeno prianjaju dok snažno reprodukuju jasan zvuk i gromoglasni bas.

Umetak ovalne zvučne cevi omogućava ergonomsko i udobno nošenje

Umetak ovalne zvučne cevi omogućava ergonomsko i udobno nošenje

Umetak ovalne zvučne cevi omogućava ergonomsku udobnost koja se zaista uklapa u oblik vašeg uha.

Savršeno zaptivanje u unutrašnjosti uha blokira spoljašnju buku

Savršeno zaptivanje u unutrašnjosti uha blokira spoljašnju buku

Izuzetno male slušalice savršeno se uklapaju u unutrašnjost uha i zaptivaju ga, blokirajući spoljašnju buku.

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

25/05/2019

Slovenija

Slovenija

odličen

Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3700BL Slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3700BL Slušalke

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