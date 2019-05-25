2 godine garancije
Obustavljeno
SHE3700BK/00
Philips Vibes slušalice za unutrašnjost uha poseduju efikasne drajvere unutar kompaktnog dizajna. Savršeno prianjaju dok snažno reprodukuju jasan zvuk i gromoglasni bas.
Umetak ovalne zvučne cevi omogućava ergonomsku udobnost koja se zaista uklapa u oblik vašeg uha.
Izuzetno male slušalice savršeno se uklapaju u unutrašnjost uha i zaptivaju ga, blokirajući spoljašnju buku.
5.0
od 5
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3700BL Slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3700BL Slušalke