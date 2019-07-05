2 godine garancije
Obustavljeno
SHE3705BK/00
Philips Vibes slušalice za unutrašnjost uha poseduju efikasne drajvere unutar kompaktnog dizajna. Savršeno prianjaju dok snažno reprodukuju jasan zvuk i gromoglasni bas.
Umetak ovalne zvučne cevi omogućava ergonomsku udobnost koja se zaista uklapa u oblik vašeg uha.
Izuzetno male slušalice savršeno se uklapaju u unutrašnjost uha i zaptivaju ga, blokirajući spoljašnju buku.
3.0
od 5
1
Pregled
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Ova recenzija je napisana za SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Ova recenzija je napisana za SHE3705BK Навушники з мікрофоном