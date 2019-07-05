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Obustavljeno

SHE3705BK Headphones with mic

SHE3705BK/00

3
| (1) Pregled
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Veliki bas i jasan zvuk kroz efikasne drajvere

Veliki bas i jasan zvuk kroz efikasne drajvere

Philips Vibes slušalice za unutrašnjost uha poseduju efikasne drajvere unutar kompaktnog dizajna. Savršeno prianjaju dok snažno reprodukuju jasan zvuk i gromoglasni bas.

Umetak ovalne zvučne cevi omogućava ergonomsko i udobno nošenje

Umetak ovalne zvučne cevi omogućava ergonomsko i udobno nošenje

Umetak ovalne zvučne cevi omogućava ergonomsku udobnost koja se zaista uklapa u oblik vašeg uha.

Savršeno zaptivanje u unutrašnjosti uha blokira spoljašnju buku

Savršeno zaptivanje u unutrašnjosti uha blokira spoljašnju buku

Izuzetno male slušalice savršeno se uklapaju u unutrašnjost uha i zaptivaju ga, blokirajući spoljašnju buku.

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Komentari

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3.0

od 5

1

Pregled

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Ova recenzija je napisana za SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Ova recenzija je napisana za SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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