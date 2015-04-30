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SHE3800TQ In-Ear Headphones

SHE3800TQ/00

4.7

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/04/2015

Polska

Polska

Dobrze grają, ładnie wyglądają.

Te słuchawki kupiłem około 2-3 miesiące temu i sprawują się bardzo dobrze. Dźwięki są bardzo przyjemne dla uszu, a wygląd atrakcyjny. Bardzo podoba mi się ich kolorystyka i miły w dotyku kabel. Jedyne co brakuje w tych słuchawkach to przyciski głośności, wielofunkcyjnego przycisku przełączania muzyki, oraz mikrofonu. Jednak ogólnie nie sprawia mi to problemu i jestem z tych słuchawek bardzo zadowolony i polecam je osobom lubiącym słuchanie muzyki, na pewno się nikt na nich nie zawiedzie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3800PP In-Ear Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3800PP In-Ear Headphones

27/10/2014

Polska

Polska

Elegancja na równi z świetnym dźwiękiem.

Słuchawki są głośne i bardzo dobrze wyciszają otoczenie-szczerze mówiąc nic nie słychać oprócz muzyki,już po włożeniu słuchawki do ucha ma się wrażenie "odcięcia od rzeczywistości". Wyglądają bardzo dobrze, moje są białe ale są dostępne również w bardziej "żywych" kolorach. Każdy hipster znajdzie coś dla siebie :) Nie wypadają z uszu, rewelacja jeśli chodzi o bieganie. Świetne wykończenie,wyglądają na delikatne, mam je już jakiś czas i nic się nie zmieniło jeśli chodzi o dźwięk.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3800PK In-Ear Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3800PK In-Ear Headphones

04/07/2016

Polska

Polska

Mała wielkość, potężne brzmienie,bardzo dobrze wyważone basy

Polecam ten produkt wszystkim kto chciałby wzbogacić swoje doznania dźwiękowe.Estetyka i ergonomia w małej niepozorne budowie.Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3800BK In-Ear Headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3800BK In-Ear Headphones

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  • Saveti i trikovi
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  • Povrat u roku od 30 dana