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Obustavljeno

SHE3850BL Headphones

SHE3850BL/00

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

17/03/2019

Polska

Polska

akustyka na naprawde dobrym poziomie

Słuchawki odtwarzają dżwięk na naprawde dobrym poziomie jakości, kwestia wygladu, to już indywidualne gusta każdego uzytkownika,słuchawki mam jakieś 8 miesięcy i zazwyczaj bytują w uszach przez całą noc,przez co są narażone na ciagle zginanie i rozciaganie,wiec uwazam ze wytrzymalosc kabla także jest atutem tego produktu,wkładki gumki rzeczwiscie dobrze wytłumiają, oraz są wygodne,dla moich preferencji słuchawki dostarczają godne polecenia wrażenia akustyczne , jak za tą cene uważam że ciezko znalezc rownie dobre sluchawki w podobnym przedziale cenowym,natomiast minusem jest plączący się kabel

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3850SG Słuchawki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3850SG Słuchawki

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