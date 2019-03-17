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SHE3850SL/00
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
audioswir
17/03/2019
Polska
akustyka na naprawde dobrym poziomie
Słuchawki odtwarzają dżwięk na naprawde dobrym poziomie jakości, kwestia wygladu, to już indywidualne gusta każdego uzytkownika,słuchawki mam jakieś 8 miesięcy i zazwyczaj bytują w uszach przez całą noc,przez co są narażone na ciagle zginanie i rozciaganie,wiec uwazam ze wytrzymalosc kabla także jest atutem tego produktu,wkładki gumki rzeczwiscie dobrze wytłumiają, oraz są wygodne,dla moich preferencji słuchawki dostarczają godne polecenia wrażenia akustyczne , jak za tą cene uważam że ciezko znalezc rownie dobre sluchawki w podobnym przedziale cenowym,natomiast minusem jest plączący się kabel
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3850SG Słuchawki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3850SG Słuchawki